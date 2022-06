Black Shark in promo su AliExpress: ventola per smartphone a 11€ e tante altre occasioni

Xiaomi ha puntato tanto su Black Shark, azienda partner specializzata in smartphone da gaming e accessori ormai conosciutissima da appassionati e non. Un marchio che è sinonimo di qualità e convenienza, ma che diventa ancora più interessante se AliExpress ci mette lo zampino: è partita, infatti, la promozione Black Shark Brand Day, con una sfilza di offerte dedicate sia ai dispositivi della compagnia, sia agli accessori!

Black Shark Brand Day su AliExpress: al via una nuova promozione con offerte e Coupon

Volete un'esempio di offerta golosa? La ventola di raffreddamento per smartphone Magnetic Cooler (date un'occhiata anche alla nostra recensione) è in sconto a soli 11€: meno della metà! Ovviamente le offerte di Black Shark per la promozione Brand Day di AliExpress non finiscono qui: sono presenti tanti prodotti in offerta e in vari casi è possibile anche riscattare dei Coupon direttamente in pagina. Oltre agli ultimi smartphone da gaming Black Shark 5 e 5 Pro (anche in questo caso un occhio alla recensione non fa di certo male) sono presenti anche gli auricolari con ANC JoyBuds Pro, varie tipologie di ventole per smartphone, cavi per la ricarica rapida e non solo.

Di seguito trovate la pagina dedicata all'iniziativa, direttamente su AliExpress, per scoprire tutti i prodotti disponibili in sconto. Vi segnaliamo, infine, che la promo durerà fino alle ore 9 del 17 giugno. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Black Shark (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

