Recensione Black Shark Magnetic Cooler: dite addio al calore!

L'esperienza da gaming per smartphone è in forte crescita ed è sempre più completa. C'è però un piccolo compromesso da osservare se si guarda alle alte prestazioni: l'hardware potrebbe scaldare, specie in estate. Ma come ovviare a tutto ciò? Fortunatamente, i brand esperti di questo tipo di smartphone corrono ai ripari con accessori dedicati. Come nel caso della ventola di raffreddamento Black Shark Magnetic Cooler o Cooling Back Clip 2 di questa recensione, adatta sia agli iPhone con MagSafe, sia a tutti gli altri smartphone.

Recensione Black Shark Magnetic Cooler (Cooling Back Clip 2)

Contenuto della confezione

La confezione della ventola Black Shark Magnetic Cooler in recensione si presenta molto minimalista, ma in ogni caso elegante. Il buon cartone di cui è composta ci presenta all'interno ovviamente il prodotto, il magnete metallico per gli smartphone senza MagSafe, la manualistica (purtroppo cinese) ed il cavo Type-C/Type-C.

Design e materiali

Sebbene sia realizzata prevalentemente in policarbonato, possiamo denotare un'ottima cura dei dettagli per essere un prodotto comunque di dimensioni ridotte. Anche il magnete è di ottima qualità, di conseguenza non dovrete temere problemi di sorta in questo senso.

Funzionamento

Il funzionamento della ventola Black Shark Magnetic Cooler è molto semplice e serve prettamente per quando si gioca a videogame molto impegnativi per l'hardware. In effetti, è sicuramente consigliato per quando si gioca a Geshin Impact.

Per poterlo azionare, bisogna collegare il dispositivo alla corrente tramite il cavo Type-C, con un caricabatterie da almeno 5V 2A. Prima di applicarla, bisogna applicare la pellicola protettiva allo smartphone (raccomandiamo di non usarlo in zona NFC), poi apporre lo sticker magnetico su di essa e infine apporre la ventola vera e propria. Ricordiamo che questo procedimento non è da considerare per quanto riguarda gli iPhone 12, visto che basta semplicemente applicare la ventola in zona Magsafe.

Quanto ai risultati, effettivamente il raffreddamento avviene in quanto ad essere raffreddato è lo sticker magnetico, che porta quindi ad abbassare la temperatura dello smartphone durante l'utilizzo. In questo modo, l'esperienza di gioco risulta sicuramente molto più comoda e senza la scocciatura delle alte temperature.

Recensione Black Shark Magnetic Cooler – Prezzo e conclusioni

Come approcciare, alla fine della prova, a questa ventola Black Shark? Il ragionamento è: se il 90% dell'utilizzo del vostro smartphone è pensato per il gioco, allora prendere questa ventola è sicuramente indicato. Se invece lo utilizzate in maniera standard, sarebbe solo un accessorio in più, ma che non aggiunge nulla al contesto. Ed il prezzo può venire sicuramente incontro a chi serve.

Attualmente è disponibile in offerta su Amazon per un periodo limitato a 29.9€, che per la categoria è davvero un ottimo prezzo e consigliamo di comprarlo lì. Nel caso arrivaste tardi, potete acquistarlo sullo store Black Shark a 49.9€, che è un prezzo congruo per il settore.

