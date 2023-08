Ufficiale: questi Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti | Agosto 2023

Aggiornamento 29/08: aggiunti 4 modelli alla lista Xiaomi EOS, lo trovate in grassetto nell'elenco all'interno dell'articolo.

Vista la quantità di smartphone Xiaomi che ne compongono il catalogo, spesso ci si può interrogare: per quanto saranno rilasciati aggiornamenti per il proprio modello? Specialmente da quando sono nati anche i sub-brand Redmi e POCO, ogni anno vengono rilasciate decine e decine di modelli. E per quanto questo vada a favore della capillarizzazione del brand nel mondo, può essere uno svantaggio per il team software di Xiaomi e la quantità di update che deve produrre. Per rispondere al succitato quesito, in questo articolo trovate la lista ufficiale EOS, acronimo che sta per End of Support, cioè gli smartphone per cui è terminato il supporto software.

Ecco quali smartphone Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti software

Qua di seguito trovate elencati tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi su cui non arriveranno più aggiornamenti, comprese le patch di sicurezza.

XIAOMI

Xiaomi Mi 1, Mi 2, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi 4S, Mi 4C, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X, Mi 6, Mi 6X, Mi 8, Mi 8 UD, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi MIX, MIX 2, MIX 2S, MIX 3

Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3

Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro

Mi CC9 Pro Xiaomi Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Play

REDMI

Redmi K20, K20 Pro, K30, K30 5G, K30 5G Speed, K30 Ultra , K30i

, K30i Redmi Note 1, Note 1S, Note 2, Note 2 Pro, Note 3, Note 4, Note 4X, Note 5, Note 5A, Note 6 Pro, Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Note 9, Note 9 Pro, Note 10 5G

Redmi 1, 1S, 2, 2A, 3, 3S, 3X, 4, 4X, 4A, 5, 5 Plus, 5A, 6, 6 Pro, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 8A Dual, 9, 9 Prime , 9A, 9C, 9C NFC , 10X, 10X 5G, 10X Pro

, 9A, 9C, , 10X, 10X 5G, 10X Pro Redmi Pro

Redmi S2, Y2, Y3

Redmi Go

POCO

POCO F2 Pro

POCO F1, X2

POCO M2 Pro

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le