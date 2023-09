ColorOS 14 e Android 14: quali OPPO si aggiorneranno

Come tutti gli anni, gli ultimi mesi del 2023 coincidono con il rilascio del major update OPPO basato su ColorOS 14 e Android 14. Assieme alle varie OnePlus, Realme, vivo e iQOO, il produttore cinese ha abbracciato la nuova versione del robottino verde, partecipando al programma di beta testing nel corso dell'estate. Si avvicina quindi il rilascio stabile e pubblico verso gli utenti nel mondo, perciò vediamo quali saranno i modelli di smartphone e tablet che riceveranno l'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: settembre 2023

Quali modelli di smartphone e tablet OPPO riceveranno ColorOS 14 e Android 14

Crediti: OPPO

Per il momento, è bene precisare che OPPO non ha ancora annunciato ufficialmente la ColorOS 14: per quanto sia in corso il programma di beta testing, manca un annuncio vero e proprio e quindi non abbiamo una roadmap ufficiale che ci sveli i piani di rilascio dell'azienda. Tuttavia, sulla base dello storico degli aggiornamenti OPPO possiamo già stilare una lista provvisoria contenente i modelli di smartphone e tablet che quasi sicuramente si aggiorneranno. Ovviamente continueremo ad aggiornarla, in modo da aggiungere gli eventuali modelli che potrebbero mancare allo stato attuale.

Se voleste avere un assaggio delle novità della ColorOS 14, lo trovate in questo articolo.

Modelli Beta Stabile OPPO Find X6 ✔️ OPPO Find X6 Pro ✔️ OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 Pro Dimensity OPPO Find X3 OPPO Find X3 Pro OPPO Find N3 Flip OPPO Find N2 OPPO Find N2 Flip ✔️ OPPO Reno 10 ✔️ OPPO Reno 10 Pro OPPO Reno 10 Pro+ OPPO Reno 9 OPPO Reno 9 Pro ✔️ OPPO Reno 9 Pro+ ✔️ OPPO Reno 8 OPPO Reno 8 5G ✔️ OPPO Reno 8 Pro ✔️ OPPO Reno 8 Pro+ OPPO Reno 8T OPPO Reno 8T 5G OPPO A98 OPPO A97 OPPO A78 OPPO A77 ✔️ OPPO A77s OPPO A58 OPPO A58x OPPO A57 ✔️ OPPO A57s OPPO A56s OPPO A1 OPPO A1 Pro OPPO A1x OPPO K11 OPPO K11x OPPO K10 OPPO K10 Pro OPPO K10x OPPO F23 OPPO F21 Pro OPPO F21s Pro OPPO Pad 2 OPPO Pad OPPO Pad Air

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le