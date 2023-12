Honor 90 GT ufficiale: il flagship killer con Snapdragon 8 Gen 2, 100W e fino a 24 GB di RAM

La compagnia cinese ha deciso di chiudere il mese di dicembre in grande stile, senza lasciare gli appassionati a bocca asciutta per troppo tempo (in attesa della serie Magic 6). Oltre al nuovo tablet Pad 9, l’azienda ha presentato anche Honor GT 90: si tratta di un flagship killer con specifiche di tutto rispetto, un prezzo abbordabile ed un look sportivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato (al momento disponibile solo in patria).

Honor 90 GT: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo flagship killer

honor 90 GT

La serie Number GT dell’azienda continua con un ennesimo modello con specifiche al top a prezzo abbordabile (un flagship killer, appunto). Honor 90 GT segue la scia del suo predecessore in termini di performance ma non di stile: 80 GT presenta un look più classico mentre il nuovo arrivato offre due colorazioni più soft (Gold e Black) ed una variante sportiva GT Blu chiaramente ispirata alle auto da corsa, con le tipiche strisce verticali. Il telefono è caratterizzato da bordi piatti ed un frame in metallo, con una dual camera principale in un modulo rettangolare ed un ampio schermo con punch hole.

Il display è un’unità AMOLED da 6,7″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz e un lettore d’impronte digitali integrato. Il precedente modello era mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 in questo caso la tradizione continua: il nuovo arrivato monta lo Snapdragon8 Gen 2, confermando ancora una volta la sua natura di top economico. Il resto delle specifiche tecniche di Honor 90 GT comprende una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100W, una fotocamera con sensore da 50 MP e OIS, il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, fino a 24 GB di RAM e fino 1 TB di storage. Lato software è presente Android 13, tramite l’interfaccia proprietaria del brand.

honor 90 GT

Il prezzo di Honor 90 GT parte da circa 330€ al cambio attuale (2.599 CNY) per la versione da 12/256 GB. Sono presenti varie configurazioni: di seguito trovate tutte le varianti disponibili, con il relativo prezzo in patria e al cambio.

12/256 GB – 2.599 CNY (~ 330€ )

) 16/256 GB – 2.899 CNY (~ 369€ )

) 16/512 GB – 3.199 CNY (~ 407€ )

) 24 GB/1 TB – 3.699 CNY (~470€)

Al momento il dispositivo è stato lanciato solo in Cina e non è dato di sapere se arriverà o meno anche alle nostre latitudini.

Honor 90 GT – Scheda tecnica

dimensioni di 161 x 74,2 x 7,9 mm per un peso di 185 grammi

certificazione IP assente

raffreddamento al liquido con camera di vapore

display AMOLED da 6.7″ 1.5K+ (2.664 x 1.200 pixel), 120 Hz , PWM a 3.840 Hz, a 10 bit, fino a 2.600 nit di luminosità

(2.664 x 1.200 pixel), , PWM a 3.840 Hz, a 10 bit, fino a 2.600 nit di luminosità chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: X3 3.19 GHz *1, A715 2.8 GHz *2, A710 2.8 GHz *2, A510 2.0 GHz *4

*1, A715 2.8 GHz *2, A710 2.8 GHz *2, A510 2.0 GHz *4 GPU Adreno 740

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS

di storage UFS batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.95-2.2) con OIS, ultra-wide 120°, macro 2,5 cm, PDAF, Flash LED

(f/1.95-2.2) con OIS, ultra-wide 120°, macro 2,5 cm, PDAF, Flash LED selfie camera da 16 MP (f/2.4)

lettore d’impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Speaker Stereo, Type-C, sensore IR (infrarossi), NFC, GPS

Android 13 sotto forma di MagicOS 7.2

