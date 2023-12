Honor Pad 9 ufficiale: il tablet budget con display 12″ a 120 Hz e Snapdragon 6 Gen 1

Arriva un nuovo tablet budget della compagnia cinese, al momento per il solo mercato cinese. Visti i precedenti aspettiamo di saperne di più in merito al debutto in altri mercati (magari in Europa e in Italia) e nel frattempo ecco tutto quello che c’è da sapere su Honor Pad 9 tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità!

Honor Pad 9: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet

Crediti: Honor

Rispetto al precedente Honor Pad 8, il nuovo modello cambia completamente stile. La cover posteriore si rinnova: il modulo fotografico, dal layout circolare, ora è posizionato al centro della scocca, con un look che ricorda parecchio OPPO Pad 2, OnePlus Pad e vivo Pad 2. Il display è un’unità LCD da 12,1″ con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 500 nit e profondità colore a 10 bit. Il corpo di Honor Pad 9 è realizzato interamente in metallo, con uno stile minimale e bordi leggermente dritti; il tutto con uno spessore di circa 6,96 mm ed un peso di 555 grammi.

Le specifiche tecniche del nuovo tablet di Honor si basano sullo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, chipset a 4 nm fino a 2,2 GHz, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 8.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 35W. La fotocamera principale è un sensore da 13 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo selfie da 8 MP.

Crediti: Honor

Il prezzo di Honor Pad 9 parte da circa 192€ al cambio attuale (1.499 CNY) per la versione da 8/256 GB. Sono presenti anche altre due varianti superiori, da 12/256 GB e da 12/512 GB, rispettivamente a 1.999 CNY e 2.199 CNY (ovvero circa 256€ e 281€).

Honor Pad 9 – Scheda tecnica

dimensioni di 278,27 x 180,11 x 6,96 mm per un peso di 555/559 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), 120 Hz , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità

(2.560 x 1.600 pixel), , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: A78 2.2 GHz *4, A55 1.8 GHz*4

*4, A55 1.8 GHz*4 GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di storage

di storage batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da fotocamera da 13 MP (f/2.0) con PDAF, Flash LED

(f/2.0) con PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.2)

Face Unlock 2D

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, 8 Speaker, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di MagicOS 7.2

