Honor Pad 9 debutta su Amazon: subito 50€ di sconto e Honor Band 7 in regalo!

Dopo il lancio durante il MWC 2024 il nuovo tablet del brand cinese debutta in Italia ed è subito disponibile su Amazon in promozione. Honor Pad 9 scende di prezzo con un coupon di 50€ ed c’è anche un regalo: inoltre è presente l’immancabile spedizione Prime, da sempre sinonimo di sicurezza e celerità.

Honor Pad 9 con doppio sconto su Amazon: il prezzo scende e c’è anche un regalo

Crediti: Honor

Stiloso, elegante e completo: Honor Pad 9 è l’ultimo tablet della compagnia cinese, fresco di lancio (anche in Italia). Il dispositivo offre un ampio schermo FullView da 12,1″ a 120 Hz, 8 altoparlanti integrati, una capiente batteria da 8.300 mAh con ricarica da 33W e non solo. Il terminale è realizzato in metallo, per un’esperienza premium, con un corpo compatto e sottile (solo 6,9 mm di spessore ed un peso di circa 555 grammi). Il tutto è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 1 mentre lato software MagicOS 7.2 con Android 13 garantisce la massima fluidità.

Crediti: Honor

Il nuovo tablet Honor Pad 9 è disponibile in promo ad un prezzo super: il dispositivo è in offerta lampo su Amazon, a cui si aggiunge anche un ulteriore sconto (basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon”). Al momento del checkout il prezzo sarà di soli 299,9€ (con un risparmio di 50€ su quello di listino). Inoltre è presente anche un regalo: i primi 100 ordini riceveranno una Honor Band 7 (Pink) gratis.

