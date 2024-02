Honor Pad 9 ufficiale in Italia con display 12″ a 120 Hz e Snapdragon 6 Gen 1

Arriva un nuovo tablet budget della compagnia cinese, fresco di lancio anche alle nostre latitudini (dopo il debutto in patria). Il dispositivo è tra i protagonisti del MWC 2024 insieme a Magic 6 Pro: un tablet budget completo a tutto tondo, elegante e proposto ad una cifra davvero niente male. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Honor Pad 9 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Honor Pad 9: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet

Crediti: Honor

Rispetto al precedente Honor Pad 8, il nuovo modello cambia completamente stile. La cover posteriore si rinnova: il modulo fotografico, dal layout circolare, ora è posizionato al centro della scocca, con un look che ricorda parecchio OPPO Pad 2, OnePlus Pad e vivo Pad 2. Il display è un’unità LCD da 12,1″ con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 500 nit e profondità colore a 10 bit. Il corpo di Honor Pad 9 è realizzato interamente in metallo, con uno stile minimale e bordi leggermente dritti; il tutto con uno spessore di circa 6,96 mm ed un peso di 555 grammi.

Crediti: Honor

Le specifiche tecniche del nuovo tablet di Honor si basano sullo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, chipset a 4 nm fino a 2,2 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 8.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 35W. La fotocamera principale è un sensore da 13 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo selfie da 8 MP. Il prezzo in Italia di Honor Pad 9 è di 349,9€ per la sola versione da 8/256 GB.

Honor Pad 9 – Scheda tecnica

dimensioni di 278,27 x 180,11 x 6,9 mm per un peso di 555 grammi

certificazione IP assente

display LCD a 10 bit da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), 120 Hz , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità

da (2.560 x 1.600 pixel), , 249 PPI, fino a 500 nit di luminosità chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: A78 2.2 GHz *4, A55 1.8 GHz*4

*4, A55 1.8 GHz*4 GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage

di storage batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da fotocamera da 13 MP (f/2.0) con PDAF, Flash LED

(f/2.0) con PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.2)

Face Unlock 2D

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, 8 Speaker, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di MagicOS 7.2

Honor Pad 9 in offerta lancio sullo store ufficiale

Il nuovo Honor Pad 9 debutta subito in sconto sullo store ufficiale HiHonor: il tablet è in promozione fino al 31 marzo 2024. In fase di acquisto sarà possibile usufruire di un coupon del valore di 50€ (il prezzo finale sarà quindi di 299€) mentre insieme al prodotto ci sono anche le TWS EarBuds X6 in regalo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

