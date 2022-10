Recensione Honor Pad 8: 12 pollici di SOSTANZA che non teme la CONCORRENZA!

Proprio pochi giorni fa vi ho parlato di OPPO Pad Air, un dispositivo che entra a gamba tesa nel mondo dei tablet ma che, come da tradizione OPPO, possiede il solito problemino del prezzo un po' più alto del dovuto; come un fulmine a ciel sereno mi è arrivato in studio, senza volerlo nè saperlo, il nuovo Honor Pad 8 che, a differenza di quanto si potrebbe immaginare dal nome, non ha purtroppo uno schermo da 8 pollici (un formato decisamente richiesto ma molto trascurato dai produttori), ma bensì da 12 pollici.

Lui ha un prezzo molto aggressivo e delle specifiche davvero interessanti che potrebbero far tremare i competitor in circolazione. Vi racconto come va e perchè potrebbe essere adatto al vostro utilizzo.

Recensione Honor Pad 8

Design e Materiali

Diciamo che a primo impatto quando l'ho preso in mano tutto mi è sembrato, fuorchè un prodotto economico: chiariamoci, costa comunque circa 300 euro, ma se consideriamo che in ambito tablet ormai sforiamo anche i 1000 euro piuttosto facilmente, 300 euro sono comodamente una cifra “entry-level”. Tralasciata questa precisazione Honor Pad 8 è davvero bello con il suo corpo in alluminio anodizzato e finiture opache, che per quanto siano ben curate continuano a trattenere un bel po' di impronte durante l'utilizzo.

Personalmente reputo i tablet superiori a 10 pollici abbastanza scomodi da utilizzare nel quotidiano: questo Honor Pad 8, non a caso, è grande 278.5 x 174.1 x 6.9 mm e pesa circa 520 grammi, quindi a meno che non lo utilizziate con una cover e relativo stand, da tenere in mano durante l'utilizzo è piuttosto mastodontico. Tuttavia c'è da dire che con un display così grande, tolta la scomodità che può essere soggettiva, c'è da innamorarsi a primo impatto: anche le cornici sono abbastanza ben ottimizzate e dal vivo rendono decisamente meglio rispetto che in foto.

Il tablet di Honor possiede sul retro un piccolo camera bump che ospita la fotocamera sprovvista di Flash LED, mentre sul lato destro lungo c'è il bilanciere del volume ed il tasto power. Sui due lati corti, invece, l'azienda ha inserito ben quattro speaker stereo la cui qualità è veramente molto buona e soddisfacente, con un suono rotondo e ben equalizzato senza smanettamenti di alcun tipo a livello software.

Di contro, però, c'è da dire che è presente il solo ingresso USB-C per la ricarica ed eventuali cuffie tramite adattatore, ma non la porta AUX. Assenti, ovviamente, certificazioni IP di ogni tipo.

Display

Il display poteva essere studiato meglio, almeno a livello di specifiche tecniche: c'è da dire, infatti, che rispetto al Realme Pad che abbiamo provato qualche giorno fa è evidente un livello tecnologico inferiore, ma se preso singolarmente e senza leggere la scheda tecnica, il display di questo Honor Pad 8 potrebbe sinceramente stupirvi.

Possiede, innanzitutto, una diagonale pari a 12 pollici ed una risoluzione che raggiunge i 1200 x 2000 pixel, circa 195ppi e refresh rate, purtroppo, fino a soli 60Hz; tra le altre cose non c'è il supporto ad HDR, HDR10+ e via discorrendo, ma in compenso abbiamo una luminosità massima di circa 400 nits di picco che vi renderà piacevole l'utilizzo anche in esterna senza nessuna difficoltà. Ovviamente il pannello è IPS LCD.

Molto buona la calibrazione dei colori che ha applicato Honor, e come al solito ottimo anche il software che vi permette di interagire con il display e personalizzarne temperatura e precisione.

Hardware e Performance

L'aspetto hardware dopo l'uscita dello Xiaomi Pad 5 è stato un po' deleterio per tutti gli altri produttori che si sono introdotti in questo mondo: al momento il tablet di Xiaomi è quello che possiede, nonostante sia passato oltre un anno dalla sua presentazione, il miglior rapporto qualità prezzo in assoluto nel mondo dei tablet. Nonostante ciò Honor Pad 8 arriva con a bordo Snapdragon 680, una CPU Octa-Core con clock fino a 2.4GHz, 4 o 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno non espandibile.

Le prestazioni di questo tablet non sono di certo le migliori in assoluto, va detto: lo Snap 680 non è un processore recentissimo ed è sicuramente superato dal 695 sempre di Qualcomm o anche dallo stesso Helio G99 del Redmi Pad recentemente provato. Nei benchmark è evidente come questo Honor Pad 8 non regga il colpo rispetto ai competitor, ma se non vi interessa avere tra le mani il dispositivo più potente in assoluto ma semplicemente un tablet ben costruito e ben funzionante, potrebbe essere il prodotto giusto.

Considerate che è certificato Widevine L1, per cui gli utilizzi multimediali nelle varie app di streaming sono uno dei suoi pezzi forte; in più con un hardware del genere si riesce a navigare online, prendere appunti nella suite di Office (o simili) senza problemi, ed anche giocare a qualche titolo un po' più tranquillo e non esigente di hardware di prima classe.

Software

E' sul fronte software che le cose si fanno più interessanti perchè la MagicUI 6.1 basata su Android 12 qui è perfettamente ottimizzata per consentirvi di sfruttare al meglio una superficie di schermo così grande.

Ci sono le varie ottimizzzazioni dedicate alle funzionalità multi-finestra per gestire fino a due finestre contemporaneamente, si può utilizzare lo schermo diviso e quindi aprire più app contemporaneamente e molto altro. In più graficamente rimane sempre abbastanza accattivamente, potrebbe non piacere a tutti ma di base offre una buona stabilità e performance, per cui tecnicamente non c'è molto di cui lamentarsi.

Fotocamera

L'aspetto fotografico è da sempre una lacuna per i prodotti di questo settore: Honor Pad 8, di certo, non sarà l'eccezione con le sue due fotocamere da 5MP con apertura f/2.2 aventi le stesse specifiche tecniche sia sul retro che sul fronte. L'app fotocamera è di base la solita di Honor già vista altrove ma con un'interfaccia più limitata viste le mancanze dei sensori montati.

Le fotografie catturate dal dispositivo tuttavia sono sufficienti con una gamma dinamica forse un po' limitata ma comunque con dei buoni colori nella gran parte dei casi; non c'è da avanzare molte pretese da dispositivi come questo, ma sappiate che in casi di emergenza potete contare su di lui. Come vi anticipavo prima, però, manca il flash LED per cui niente foto al buio con questo device. I selfie sono più che decenti, i colori sono un po' più freddi del previsto ma per videochiamate e autoscatti sporadici sono sicuramente promossi. I video, invece, non hanno stabilizzazione ovviamente e possono essere registrati da entrambe le fotocamere fino a massimo 1080p 30fps.

Autonomia

Quel che è certo è che sicuramente mi sarei aspettato una batteria un po' più capiente per un dispositivo così grande: Honor ha, infatti, optato per un'unità da 7250 mAh, al pari di dispositivi molto più piccoli, che riesce a garantire si una buona autonomia ma non la migliore in assoluto.

ho fatto un test di riproduzione video su Netflix a massima luminosità sotto rete Wi-Fi e con audio stereo, e mi sono reso conto che si possono ottenere fino a circa 7 ore di schermo attivo che possono raggiungere circa le 10 ore se siamo disposti a diminuire un po' la luminosità del pannello. La ricarica completa richiede circa due ore con una potenza assorbita massima di 22.5W.

Prezzo e Considerazioni

Honor Pad 8 costa su Amazon circa 300 euro grazie alle varie offerte (temporanee e non) di cui trovate il link qui in basso; è un dispositivo valido perchè ha un display piuttosto grande, è costruito bene, ha un software ben ottimizzato che vi consente di sfruttare a pieno le sue potenzialità. Di base sarebbe un prodotto consigliabile ad un buon 70% di utilizzatori di tablet, se non fosse per alcune mancanze come l'hardware un po' limitato e l'assenza dello slot per MicroSD che può essere un fattore negativo per molti.

Quel che è certo è che se non fosse esistito un dispositivo come lo Xiaomi Pad 5 molti di questi tablet avrebbero avuto vita più facile. Garantito.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.