Honor Magic V2 Ferrari approda sul TENAA: ci siamo quasi!

Nel mondo Huawei ci sono abituati, così come da qualche tempo anche Redmi: la partnership con case automobilistiche, sportive o meno, è sicuramente un qualcosa di prestigioso. E anche Honor lo sa bene, tanto che da un leak è spuntata un'interessante voce che vuole un top gamma con i colori Ferrari.

Aggiornamento 24/10: il Ferrari Edition del Magic V2 è realtà, visto che lo smartphone pieghevole è approdato sul TENAA. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor Magic 5 Ultimate Ferrari Edition: ennesima risposta a Huawei e Porsche Design?

A riportare l'indiscrezione è il leaker Teme, che mostra un logo di Honor con le livree Ferrari in sottofondo. Quindi, questo apre a vari discorsi che riguardano, molto probabilmente, la nuova serie Magic 5. Considerando che potrebbero esserci ancora tre modelli, è facile ricondurre la versione Premium, ipoteticamente Magic 5 Ultimate, in una Ferrari Edition.

Senza ombra di dubbio, questa sarebbe una curiosa risposta a quella che è sempre stata la RS Porsche Design Edition scelta da Huawei per la sua serie Mate, che si è rinnovata anche nella gamma Mate 50. Il segnale pare chiaro: Honor vuole mettere definitivamente i piedi avanti a quello che è stato il passato, sebbene le influenze di stile siano ancora evidenti.

Niente Magic 5 Ultimate, sarà il pieghevole V2 a vestirsi di rosso Ferrari | Aggiornamento 12/10

Dopo che nelle scorse ore il leaker Teme aveva dato il primo indizio, adesso la situazione si fa più nitida, cambiando un po' le carte in tavola. Infatti, pare che la Ferrari Edition non riguardi la serie Magic 5 ed il modello Ultimate, bensì il pieghevole Honor Magic V2, il prossimo pieghevole in uscita che punterà dunque a diventare un modello assolutamente di lusso. Non c'è ancora conferma ufficiale, ma non sarebbe affatto fuori dal mondo immaginarlo.

Honor Magic V2 sul TENAA, il numero modello non lascia dubbi sulla versione Ferrari | Aggiornamento 24/10

Dopo alcune speculazioni, Honor Magic V2 è arrivato sul TENAA e, soprattutto, abbiamo indicazioni per la sua versione speciale Ferrari. Ma come lo sappiamo? Il numero modello che è approdato all'ente ministeriale è FRI-AN00, che richiama proprio la dicitura della casa automobilistica. Dunque, siamo convinti che non è poi così lontano e che ad inizio novembre 2022 avremo maggiori dettagli sul lancio.

