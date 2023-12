Xiaomi CIVI 3 si tinge di rosa nella versione dedicata a Toy Story 3, ora disponibile!

Aggiornamento 22/12: la nuova versione speciale è stata lanciata in patria e contemporaneamente è disponibile anche per noi grazie ad uno store online. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Di recente Xiaomi ha annunciato una collaborazione con Disney per dei nuovi accessori a tema Toy Story 3: un intero set colorato di rosa, dedicato all’orso profumato Lotso. Questa novità non riguarda soltanto mouse e tastiera: la compagnia cinese ha annunciato anche Xiaomi CIVI 3 Strawberry Bear Edition, versione speciale del Selfie Phone caratterizzata da una sfavillante colorazione rosa e tantissimi richiami al celebre orso.

Xiaomi CIVI 3 Strawberry Bear: caratteristiche, prezzo e novità della nuova versione speciale del Selfie Phone

Crediti: Xiaomi

In realtà questa non è la prima edizione speciale a tema Disney di CIVI 3: il dispositivo è stato lanciato anche una una variante premium dedicata al centesimo compleanno della casa di Topolino, disponibile all’acquisto anche per noi (ma, ovviamente, si tratta di un modello China). Questo telefono si presta bene a rielaborazioni di questo tipo: stiamo parlando di un dispositivo dal look fresco, pensato per un pubblico giovane e caratterizzato da un prezzo abbordabile. Per quanto riguarda Xiaomi CIVI 3 Strawberry Bear, a cambiare sarà la confezione di vendita e il design della back cover; inoltre ci saranno temi e personalizzazioni che richiamano Lotso (l’orso profumato antagonista di Toy Story 3), insieme ad altri gadget esclusivi.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Le specifiche tecniche del device restano invariate: ritroviamo uno schermo AMOLED da 6,55″ Full HD+ a 120 Hz con lettore d’impronte integrato, il chipset Dimensity 8200-Ultra di MediaTek, tanta batteria con ricarica rapida da 67W ed una fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS. La vera chicca è la fotocamera anteriore: si tratta di un doppio sensore da 32 + 32 MP, accompagnato da un duplice flash LED frontale. Insomma, un Selfie Phone per autoscatti sempre perfetti. Le novità del dispositivo riguardano l’estetica: la scocca è stata rinnovata con elementi dorati che impreziosiscono il tutto ed una cover dedicata a Lotso.

Crediti: Xiaomi

La confezione della Strawberry Bear Edition comprende vari accessori, come una custodia protettiva, un supporto per cellulare, adesivi, cartoline e tanto altro ancora. Le personalizzazioni riguardano anche l’interno del dispositivo: si tratta del primo telefono con HyperOS in versione speciale, con temi, sfondi, suonerie ed effetti che richiamano il profumato antagonista di Toy Story 3.

Xiaomi CIVI 3 Strawberry Bear Edition è stato lanciato per il solo mercato cinese ma per fortuna ecco entrare in gioco uno dei soliti store per noi occidentali. Dopo variante per i 100 anni di Disney anche questa versione speciale è disponibile all’acquisto (si tratta sempre del modello China). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

