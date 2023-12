Questo Tablet 5G costa meno di 90€ ed ha una batteria inesauribile!

Mancano pochissimi giorni alla vigilia di Natale e se non avete ancora acquistato il regalo tech che cercavate potrebbe essere finalmente arrivata l’occasione da non lasciarsi sfuggire. TomTop, infatti, propone oggi un eccellente sconto su un Tablet 5G adatto sia al lavoro che allo studio, ma anche alla fruizione di contenuti multimediali grazie al suo grande display. Il prezzo vi sorprenderà: meno di 90€ per far vostro questo nuovo dispositivo!

Un Tablet 5G con display da 10.1″, doppia fotocamera e Android 12: approfittatene subito

Crediti: TomTop

Questo particolare tablet è dotato di uno schermo da 10.1″ con risoluzione Full HD (1960 x 1080 pixel), alimentato da un processore MediaTek MTK6797 e da una incredibile batteria da 7000 mAh che garantisce un’autonomia davvero superlativa che permette di giocare, lavorare e godersi contenuti multimediali senza doversi preoccupare della ricarica.

Il punto forte di questo dispositivo è sicuramente la connettività 5G con il supporto Dual Sim, che permette di sfruttare una rete internet sempre veloce anche quando siamo fuori casa. Completano la dotazione i moduli Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.0, con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico, invece, vede l’introduzione di un sensore posteriore da 16 MP, mentre quello frontale per i selfie mette a disposizione 8 MP da sfruttare al meglio anche nel caso in cui si debbano effettuare delle conferenze e videochiamate per lo smart working oppure la didattica a distanza.

Il Tablet 5G è disponibile oggi al prezzo di 86.47€ invece di 158.75€ grazie allo sconto del 46% proposto da TomTop. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini cinesi del grande store online ed è totalmente gratuita.

