POCO M6 ufficiale: il 5G non è mai stato così conveniente

Dopo il debutto della versione Pro, ora tocca anche al fratello minore: a distanza di vari mesi dall’uscita ecco fare capolino anche POCO M6 5G. Il nuovo budget phone presenta buone specifiche ed un prezzo abbordabile e ovviamente non può mancare il classico stile che caratterizza gli smartphone del brand partner di Xiaomi.

POCO M6 5G è il nuovo smartphone economico di Xiaomi: novità e prezzo Global

Crediti: POCO

Così come il fratello maggiore è un rebrand di un dispositivo Redmi, lo stesso vale anche per il nuovo arrivo. POCO M6 5G è un rebrand di Redmi 13C 5G e di Redmi 13R: insomma, come al solito Xiaomi non si smentisce mai è presenta un singolo dispositivo con due nomi commerciali diversi, lanciato due volta in India e una in Cina. Tornando alle caratteristiche del modello POCO, abbiamo un look che ricalca quanto visto con la versione Pro, con una dual camera principale inserita in un modulo ampio, che occupa buona parte della scocca superiore (e presenta il logo del brand in bella vista).

Il display è un’unità da 6,74″ HD+ a 90 Hz mentre a muovere il tutto troviamo il chipset Dimensity 6100+ di MediaTek; lato memorie abbiamo fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage (espandibile con microSD). La batteria è da 5.000 mAh mentre il software è basato su Android 13. Sul retro trova spazio una fotocamera con sensore principale da 50 MP mentre come selfie camera abbiamo un modulo da 5 MP (inserito in un notch a goccia).

Crediti: POCO

Il prezzo di POCO M6 5G parte da 103€ al cambio attuale (per la versione da 4/128 GB); sono presenti dei modelli maggiori da 6/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente a circa 114€ e 136€ al cambio. Ricordiamo che al momento il dispositivo è stato lanciato in India: restiamo in attesa di saperne di più in merito ad un eventuale lancio alle nostre latitudini.

POCO M6 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 168 x 77,91 x 8,19 mm per 195 grammi

Certificazione IP assente

Display LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9, con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità di picco di 450 nit

da (1.600 x 720 pixel) in 20:9, con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità di picco di 450 nit Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm

a 6 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55)

GPU Mali G57 MC2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, speaker stereo, mini-jack 3.5 mm

Fotocamera da 50 + 2 MP con profondità di campo

con profondità di campo Selfie camera da 5 MP

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le