Xiaomi e Disney ancora insieme: ecco il set mouse e tastiera di Lotso

Il centesimo anniversario Disney sembra aver davvero appassionato molto Xiaomi, che in questi giorni porta sul mercato un nuovo set di prodotti interamente dedicati a Lotso, uno dei personaggi principali di Toy Story 3. Con uno sgargiante colore rosa, simbolo dell’orso di peluche, i fan del franchise di Pixar potranno rinnovare la propria postazione con un nuovo kit che comprende anche mouse e tastiera.

Xiaomi festeggia ancora Disney 100 con un nuovo set dedicato a Lotso di Toy Story

Crediti: Xiaomi

Il nuovo set Xiaomi è apparso in queste ore su diversi store online cinesi, nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale della nuova collaborazione con Disney. Il kit interamente dedicato a Lotso di Toy Story 3 comprende la tastiera wireless Dual Mode Silent Edition, il Wireless Mouse 3, un tappetino ed uno stand su cui poggiare lo smartphone per averlo sempre sotto controllo quando si è al PC.

Questa nuova collaborazione dovrebbe portare anche alla realizzazione di un nuovo CIVI 3 dedicato proprio all’orso antagonista del celebre film della Pixar, la cui presentazione sembra essere prevista per le prossime ore. Essendo una Limited Edition, è possibile che questi nuovo dispositivi vengano realizzati in tiratura estremamente limitata, quindi i fan potrebbero dover essere molto veloci per accaparrarsi i nuovi gadget da collezione.

Xiaomi Dual-mode Keyboard and Mouse Set Disney 100th Anniversary Limited Edition sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 21 dicembre in Cina, al prezzo di circa 38€ (299 Yuan). Proprio come gli altri prodotti della linea realizzata in collaborazione con Disney 100, anche questo kit potrebbe rimanere una esclusiva in madre patria e non venir mai commercializzato in occidente.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le