Recensione Ultenic TS1: robot tutto-fare compatto a meno di 250 euro

Ormai ognuno di noi in casa possiede un robot aspirapolvere o addirittura lavapavimenti: è innegabile che il loro supporto dentro casa è prezioso, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per assenza di volontà, ognuno di noi tende sempre a rimandare le faccende domestiche.

L’unico limite in questa categoria di prodotti, per alcuni, può essere rappresentato dal prezzo, anche se sempre più spesso sono disponibili online modelli più economici potenzialmente adatti a tutti, pur senza rinunciare a funzionalità utili. L’Ultenic TS1, proveniente sostanzialmente da casa Proscenic, è l’esempio perfetto: meno di 250 euro per un dispositivo che aspira, lava e asciuga.

Recensione ULTENIC TS1

Unboxing

Ho particolarmente apprezzato la confezione di vendita di questo Ultenic TS1, molto compatta rispetto gli standard soliti. Ad ogni modo, in confezione sono presenti:

Aspirapolvere robot

Base di aspirazione e ricarica

sacchetto per raccolta polvere

Filtro sostitutivo per aspirapolvere

Spazzola laterale di ricambio

4 mop, inclusi 2 di ricambio

Accessorio per la pulizia

Telecomando

Design e costruzione

Chiariamoci subito: l’Ultenic TS1 è un dispositivo che rientra a tutti gli effetti nella categoria dei robot aspirapolvere economici, e ciò è evidente sin dal primo sguardo. Uno dei primi aspetti che chiarisce la sua natura economica è senza dubbio l’assenza dell’iconica torretta con sensore LiDAR, che lascia spazio sulla parte superiore a due pulsanti, uno per l’accensione e spegnimento del robot e l’altro per il rientro in automatico alla base di ricarica; tra le altre cose è presente anche il LED WiFi che segnala una connessione a Internet.

Ultenic, ad ogni modo, ha puntato su pulsanti sensibili al tocco qui, anziché pulsanti con feedback tattile: sicuramente evidenzia una maggiore attenzione al dettaglio da parte del produttore, ma personalmente non è il genere di tasti che preferisco, soprattutto in dispositivi come questi che molto spesso tendiamo a maneggiare con mani sporche o bagnate.

Lungo la parte frontale, invece, una telecamera laser viene utilizzata per l’orientamento e la mappatura della casa in sostituzione della torretta LiDAR, mancanza che personalmente non ho sentito più di tanto, soprattutto perchè l’altezza minore del dispositivo, soli 7.4cm, ci consente di raggiungere posti più scomodi dove altri robot con torretta non riescono ad arrivare.

Sono presenti, inoltre, ulteriori sensori sul pannello posteriore che entrano in gioco durante l’ingresso nella stazione di ricarica e tengono sotto controllo eventuali ostacoli presenti durante il tragitto. Per rimanere in tema sensori, sotto al dispositivo, invece, c’è il sensore per le cadute che affianca la spazzola per la polvere posta nell’angolo, insieme ai due mop rotanti e la spazzola in plastica anti aggrovigliamento.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica e autosvuotamento, invece, Ultenic ha scelto di seguire una strada differente rispetto quanto attualmente già presente sul mercato. Mentre la quasi totalità dei dispositivi si presenta con una stazione di grandi dimensioni e con capienza di raccolta per circa un mese di utilizzo, Ultenic TS1 dimezza questa sua capacità di raccolta ma soprattutto dimezza le dimensioni, che finalmente sono pratiche da gestire e facilmente inseribili all’interno del contesto domestico senza rinunciare a grossi spazi. Resta inteso che questa è una semplice stazione di ricarica e autosvuotamento della polvere, senza aggiunta di acqua nè altro.

Sono assenti tasti di qualunque genere a bordo della stazione di ricarica, il che testimonia l’intenzione dell’azienda di voler comandare tutte le funzioni o tramite l’app per smartphone oppure tramite il telecomando incluso in confezione, un accessorio alquanto insolito per un Robot lavapavimenti che personalmente ho apprezzato, nonostante un po’ di scetticismo iniziale.

Potenza di aspirazione e qualità del lavaggio

Ma scendiamo un po’ più nei dettagli: è solo economico o anche ben funzionante, starete pensando. L’Ultenic TS1 offre complessivamente tre livelli di aspirazione tra cui scegliere: in modalità “Silenziosa“, si raggiungono i 1.000 Pascal, in modalità standard 2.000 Pascal e in quella più potente, 3.000 Pascal. Se parlassimo soltanto di numeri, allora dovremmo bocciare questo TS1, dal momento che ormai con quasi tutti i modelli in circolazione si raggiunge con facilità la soglia dei 5-6000 Pascal.

La constatazione certa è che utilizzare il TS1 in modalità silenziosa o standard, è praticamente come non usarlo: il suggerimento è quello di utilizzare la modalità più potente sempre, a prescindere dal livello di sporcizia presente, anche se in ogni caso non dovreste aspettarvi dei miracoli. Quello che ho notato nei vari test effettuati è che l’Ultenic TS1 tende a lasciare qua e là un po’ di sporcizia sul pavimento, specialmente tra le giunture delle piastrelle, ma anche vicino al battiscopa, dove la pulizia di base non è mai facile con nessun prodotto, neanche con i top di gamma.

Sui tappeti e moquette la situazione si complica, perciò resta inteso che il TS1 di Ultenic è un prodotto adatto e consigliabile principalmente per pavimenti in gres e marmo, non altre superfici. Dove mi ha davvero sorpreso, invece, è stato nelle funzionalità di lavaggio: qui vengono utilizzati due mop rotanti tradizionali, i quali però non esercitano pressione sul pavimento.

I risultati del lavaggio sono buoni, a condizione che il pavimento non sia estremamente sporco: questo TS1 di Ultenic è un tipo di robot che consiglierei di acquistare come supporto giornaliero nelle pulizie domestiche, sapendo che comunque almeno una o due volte a settimana, a seconda delle esigenze, si dovrà considerare un lavaggio “manuale” e più accurato. L’aspetto negativo è che qui non c’è una base di autolavaggio dei mop rotanti: ciò vuol dire che dopo l’utilizzo i mop resteranno sporchi e ci metteranno qualche ora per asciugarsi completamente, per cui forse sarebbe necessario un nostro intervento prima di avviare un nuovo ciclo di pulizia e lavaggio.

App su Smartphone

Ok, se di base il telecomando può sembrare una svolta e rappresentare l’apice della comodità di utilizzo, è bene che sappiate, però, che le funzionalità sono limitate rispetto all’app, per forza di cose. L’app di Ultenic è disponibile per dispositivi iOS e Android, la configurazione è molto semplice e una volta collegato alla rete domestica, si può creare la mappa della casa, creare delle zone off limits e moltissimo altro.

Tra i vari parametri disponibili c’è anche la possibilità di regolare il livello di aspirazione e il flusso d’acqua. E’ presente, inoltre, la compatibilità con l’assistente vocale di Amazon e Google, grazie al quale si potrà avviare una sessione di pulizia con la sola voce.

Autonomia

La durata della batteria è piuttosto buona, soprattutto per via del motore non tra i più potenti; nei giorni di test ho pulito facilmente circa 90mq di casa a massima potenza con una sola carica, e circa un 30% di batteria ancora residua. Parlando puramente di tempistiche, la sua autonomia è misurabile in circa un’ora e mezza di reale utilizzo, con poco più di 3 ore necessarie per ricaricare la batteria da 0 a 100%.

Prezzo e considerazioni

Con un costo appena sotto i 250 euro, l’Ultenic TS1 offre delle prestazioni nella media, seppur non adatte a tutti. La delusione principale proviene dalla sua aspirazione relativamente debole, soprattutto rispetto l’agguerrita concorrenza presente sul mercato: nonostante ciò se la cava piuttosto bene nell’utilizzo quotidiano, e forse le sue mancanze risiedono più nei dati tecnici che concretamente sul campo.

La sua struttura compatta e il design sobrio, uniti a una buona qualità di costruzione, aggiungono ulteriori punti a suo favore: nel complesso, si tratta di un buon robot aspirapolvere, anche se non raggiunge livelli eccezionali.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le