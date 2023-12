KuKirin S3 Pro è il monopattino elettrico per i tuoi spostamenti in città

Chi ha voglia di restare imbottigliato nel traffico o di prendere i mezzi pubblici super affollati? Sicuramente nessuno! Se anche tu stai cercando l’occasione perfetta per affacciarti al mondo della mobilità green (per spostamenti in città agili e comodi) allora KuKirin S3 Pro è di certo il veicolo adatto: un monopattino elettrico performante, ricco di caratteristiche utili e in offerta con codice sconto ad un ottimo prezzo (con spedizione UE gratis)!

KuKirin S3 Pro: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Leggero, caratterizzato da un corpo pieghevole (anche il manubrio) e dotato di buone caratteristiche: questo è KuKirin S3 Pro, il monopattino elettrico perfetto per gli spostamenti in città. Dotato di un motore brushless da 350W, il veicolo è in grado di raggiungere i 25 Km/h ed offre un’autonomia fino a 30 km. È presente un pratico display per visualizzare i vari parametri della corsa, mentre le 6 luci LED presenti a bordo consentono di viaggiare in tutta sicurezza. Il dispositivo monta pneumatici da 8″ ed una comoda pedana da 55 x 14,5 cm.

Il monopattino elettrico KuKirin S3 Pro torna in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo davvero niente male, con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

