Ecco come l’AI di Samsung Galaxy S24 migliorerà ricerca e registratore vocale

Il lancio della serie Samsung Galaxy S24 è atteso come non mai, visto che la compagnia vuole puntare molto sul concetto di AI Phone, cioè smartphone ancora più potenti e capaci grazie all’intelligenza artificiale. In queste settimane, numerose indiscrezioni si sono concentrate in tal senso, rivelandoci prima del previsto quelle che saranno le feature AI da aspettarci a bordo dei nuovi top di gamma sud-coreani, a cui adesso si aggiungono nuovi dettagli.

Samsung Galaxy S24: trapelate nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale

⭕️Exclusive🤩

New features

💥circle Search:You can just circle it and it will say automatic search on it

💥Voice recorder:In meetings,he can recognize and identify 10 different voices

He can translate the meeting& also write it down&he can make a summary for you #GalaxyS24Ultra pic.twitter.com/2CkwmhcPOK — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 13, 2023

Secondo l’insider Ahmed Qwaider, infatti, scopriamo due novità a tema AI per la serie Samsung Galaxy S24. Una si chiamerebbe Circle Search, e permetterebbe all’utente di cerchiare qualsiasi cosa (o quasi) presente in una foto o in un’immagine presa dal web ed effettuare una ricerca correlata. La seconda riguarda la registrazione vocale, che grazie all’AI permetterebbe di identificare fino a 10 voci e convertire il parlato in testo diviso per persona, utile specialmente in contesti come interviste, riunioni e lezioni.

Non si tratta di feature totalmente inedite, visto che ci sono già Google Lens e l’app di registrazione dei Google Pixel che sono in grado di fare altrettanto, ma il vantaggio della controparte di Samsung sarebbe quella di poter fare tutto offline, senza dover quindi ricorrere a internet e ai server dell’azienda. Tutto grazie a Samsung Gauss, il motore AI di Samsung i cui benefici si rifletteranno anche in altri aspetti, come la creazione di sfondi, batteria, ricarica e traduzioni in tempo reale, anche se rimangono i dubbi sulla disponibilità in Italia.

