Ultimea Apollo P20 è il proiettore per il tuo cinema personale, a meno di 100€

Dopo aver fatto conoscenza con il modello P40, stavolta andiamo a scoprire il modello più economico della gamma di proiettori smart di Ultimea. Economico, dal design giovanile e ottimo per trasformare il salotto nel tuo cinema personale: Ultimea Apollo P20 è un prodotto accessibile e completo, ora ancora più conveniente grazie al codice sconto dedicato e alla spedizione EU!

Codice sconto Ultimea Apollo P20: risparmia su Banggood (e c’è anche la spedizione EU)

Con Ultimea Apollo P20 è possibile godere al meglio di film e serie TV, in ogni occasione e senza il minimo ingombro. Il proiettore è in grado di offrire un’immagine fino a 120″, ha una risoluzione nativa in Full HD (1.920 x 1.080 pixel) ed una luminosità di 300 ANSI Lumen. Non è presente Android ma è possibile collegare lo smartphone o il tablet grazie al Bluetooth. Inoltre il funzionamento a basso livello di rumore (meno di 30 dB) garantisce un’esperienza appagante e senza fastidi. In confezione troviamo anche un telecomando per i controlli da remoto; segnaliamo la presenza di due ingressi HDMI, due USB-A, un ingresso mini-jack ed uno AV.

Il proiettore compatto Ultimea Apollo P20 è in offerta con codice sconto su Banggood: il prezzo è di soli 92€ ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

