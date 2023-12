Realme C67 sarà l’entry level per il 5G “democratico”

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane arrivano novità per il primo entry level della serie C di Realme con il supporto alla connettività 5G. La compagnia asiatica ha annunciato la data di presentazione di Realme C67 5G, svelando anche il design e alcuni dettagli sulle specifiche: ecco che cosa aspettarsi e ci sono novità anche in merito ad una variante LTE.

Realme C67 5G ha una data di presentazione: cosa sappiamo sul nuovo budget phone

C67 5G – Crediti: Realme

La data di presentazione di Realme C67 5G è fissata per il 14 dicembre, al momento solo in India. Tuttavia la gamma è presente anche da noi quindi è probabile che assisteremo al debutto in Italia in un secondo momento. Per quanto riguarda il design, il nuovo entry level presenta uno stile molto simile a quello di Realme 11 Global, con un modulo circolare che ospita una doppia fotocamera con flash LED. Sappiamo che ci sarà un sensore principale da 50 MP, un lettore d’impronte posizionato di lato e il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il chipset a bordo sarà una soluzione a 6 nm con modem 5G incluso: si vocifera del Dimensity 6100+, visto di recente a bordo del rivale Redmi 13C 5G. Per il prezzo dovremmo vedere una cifra intorno ai 133€/167€ al cambio attuale; l’azienda sta pubblicizzando il telefono come un dispositivo 5G “democratico”. Vedremo se la cifra sarà più bassa di quella anticipata dai leak.

C67 4G – Crediti: X

I dettagli di questa versione terminano qui ma nel frattempo un insider ha pubblicato una serie di indiscrezioni riguardanti Realme C67 4G. Il dispositivo dovrebbe vedere la luce in alcuni mercati selezionati ed avrà un look molto diverso rispetto al fratello 5G, con una dual camera inserita in un modulo a capsula. In questo caso avremmo uno schermo LCD Full HD+ a 90 Hz, un cuore Snapdragon 685 (6 nm, fino a 2,8 GHz, GPU Adreno 610), 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage.

C67 4G – Crediti: X

I leak sulle specifiche continuano con una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W ed una fotocamera Samsung HM6 da 108 MP, accompagnata da un sensore secondario da 2 MP. Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 8 MP mentre lato software non mancherà Android 14. Completano il pacchetto un lettore d’impronte laterale, un ingresso mini jack, speaker stereo, l’NFC, la certificazione IP54 ed uno spessore di 7,9 mm. Il tutto ad un prezzo di circa 135$, sempre secondo la fonte.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le