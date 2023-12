Recensione BLITZWILL BWL-FL-0002: la lampada smart per un’atmosfera elegante e colorata

BLIZWILL, il nuovo brand di BLITZ dedicato interamente al mondo dell’illuminazione, porta sul mercato la sua seconda lampada da terra, questa volta con tecnologia smart. Il modello BWL-FL-0002, infatti, può essere controllato direttamente dallo smartphone e collegato agli ecosistemi domotici più famosi per rendere la casa smart anche nell’illuminazione, grazie alla lampada RGB che crea fantastici giochi di luce e atmosfere. Scoprite tutti i dettagli su BLITZWILL BWL-FL-0002 in questa nostra recensione.

Recensione BLITZWILL BWL-FL-0002

Design e materiali

Proprio come il modello BWL-FL-0001 (qui la nostra recensione), anche la lampada BWL-FL-0002 offre un design con piantana, asta lunga e plafoniera circolare. La base di questo modello è realizzata interamente in ferro, mentre l’intero dispositivo è ricoperto in plastica, con un assemblaggio tubolare: la lampada, infatti, arriva totalmente scomposta e sarà l’utente a dover rimontarla agganciando e avvitando facilmente tutti i 4 prezzi che compongono la struttura. L’altezza complessiva della lampada è di 168 centimetri, perfetta per essere posizionata in un angolo e creare giochi di luce che si riflettono sul muro.

La plafoniera è ancorata ad una testina snodabile che consente il movimento e l’inclinazione della lampada di 180°, mentre il fascio di luce proiettato arriva a coprire 160°. Sull’asta, invece, è posizionato un blocco di controllo con due pulsanti a sfioro ad una presa USB che consente il caricamento di dispositivi esterni. I due pulsanti sono preposti all’accensione della lampada stessa e al controllo della luminosità: con un semplice tap è possibile cambiare colore e modalità luminose, mentre una pressione prolungata permette di regolare l’intensità della luce. A differenza del precedente modello, in questo caso non troviamo il telecomando: sostituito dai controlli digitali tramite l’app Smart Life per iOS e Android.

La base, invece, accoglie il cavo di alimentazione (abbastanza lungo) ed è pesante a sufficienza per mantenere ben salda a terra la lampada. Lo stile è piuttosto minimale, con un livrea completamente nera che accoglie il logo di BLITZWILL in bianco, ma la protezione per polvere e acqua è abbastanza bassa: soltanto IP20.

Illuminazione

BLITZWILL BWL-FL-0002 offre una potenza di 25W grazie all’alimentazione AC da 100-240V, in grado di raggiungere una luminosità massima di 2000 Lumen con una copertura del calore colore che va da 2700K a 6500K, mettendo allo stesso tempo a disposizione anche l’illuminazione RGB. La lampada è dimmerabile facilmente attraverso i comandi posizionati sull’asta (10 livelli), che permettono anche di cambiare l’illuminazione in 7 diversi colori (con una resa cromatica superiore a 80). Per un maggiore controllo, tuttavia, è necessario utilizzare l’app Smart Life che permette di scegliere nel dettaglio il colore preferito e l’intensità della luce.

Una particolare modalità d’utilizzo è quella che permette di sincronizzare le luci alla musica attualmente in riproduzione, in modo da creare un’atmosfera unica per le vostre feste e lasciare a bocca aperta i vostri amici. Grazie alla funzione memoria, inoltre, la lampada ricorderà lo stato in cui è stata lasciata prima di essere spenta, quindi è possibile accendere e spegnere la lampada senza perdere le impostazioni settate in precedenza. Potrebbe sembrare complicata, ma questa lampada è veramente semplicissima da utilizzare, anche in virtù della possibilità di collegarla facilmente agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

La lampada è in grado di creare atmosfere davvero piacevoli, soprattutto quando viene utilizzata in ambienti più bui per illuminare soltanto con un colore specifico. Per esempio, una serata cinema assume un’atmosfera elegante e romantica con un fioca luce rossa, mentre un’illuminazione più leggera può ridurre l’affaticamento visivo quando si passano tante ore al PC. La presa USB (5V 1A) è perfetta per tenere in carica il proprio smartphone quando magari si è seduti sul divano e non si ha necessità della ricarica rapida.

Recensione BLITZWILL BWL-FL-0002: prezzo e considerazioni

BLITZWILL BWL-FL-0002 è un’ottima soluzione per regalare un po’ di luce in più alla propria stanza, approfittando anche dei giochi di colori con atmosfere davvero eleganti ed adatte ad ogni soluzione. La possibilità di collegarla all’app Smart Life e di conseguenza integrarla negli ecosistemi Amazon Alexa e Google Home consente di automatizzarne accensione, spegnimento e colorazione senza dover intervenire fisicamente, ma utilizzando semplicemente la propria voca.

Il prezzo non è sicuramente basso: di listino infatti questa lampada smart viene presentata a 185.85€, ma grazie all’offerta lampo e al coupon di Banggood che sconta il dispositivo è possibile portarla a casa a soli 71.55€. A questo prezzo, non potete farvi sicuramente sfuggire l’opportunità di creare un’atmosfera davvero unica per vivacizzare le feste oppure le serate cinema.

