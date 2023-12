iPhone 16 e 16 Plus, come saranno fatti? Ce lo dicono questi prototipi

Manca quasi un anno alla presentazione di iPhone 16 e 16 Plus, ma è inutile dire che già adesso si rincorrono numerose voci di corridoio su come sarà fatto, anche in termini di design. Così come Samsung, anche Apple è solita adottare un approccio conservativo rispetto ai brand cinesi, attuando modifiche graduali di anno in anno. Potrebbe essere ancora presto per parlarne con convinzione, ma ci sono già delle immagini render che ci aiutano a delinearne i connotati.

L’evoluzione del design di iPhone 16 e 16 Plus viene svelato da queste immagini render

Se frontalmente non è prevista alcuna modifica di sorta, con iPhone 16 e 16 Plus che manterrebbero invariato lo schermo con la (a sua modo) iconica Isola Dinamica, dietro è previsto un cambiamento per il modulo fotografico. Secondo i prototipi segnalati da MacRumors, la prima versione del melafonino prevedeva una fotocamera verticale in stile iPhone X, poi sostituita da una dal look più simile a quella di iPhone 12; in ogni caso, verrebbe abbandonata la disposizione in diagonale dei due sensori fotografici. Il motivo sarebbe legato alla volontà di implementare la registrazione dei video spaziali visualizzabili anche su Apple Vision Pro.

L’altro cambiamento riguarderebbe il frame laterale, ancora una volta piatto e spigoloso e che su iPhone 16 e 16 Plus dovrebbe dare il benvenuto al tasto Azione, al momento esclusiva dei soli modelli Pro e Pro Max della famiglia iPhone 15; per la prossima generazione di smartphone, Apple avrebbe scelto di abbandonare il tasto meccanico attuale in favore di un tasto capacitivo. Inoltre, sull’altro lato del frame perimetrale dovremmo trovare l’inedito tasto Cattura, la cui presenza aprirebbe le porte a nuove funzionalità.

