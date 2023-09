iPhone 16 avrà un nuovo tasto, dopo quello Azione: il piano di Apple

Apple ci ha sempre abituati a cambiamenti lenti e graduali per i suoi telefoni, ma con la serie iPhone 16 potrebbe coincidere il debutto del nuovo tasto Capture. Pochi giorni fa c'è stata la presentazione della serie 15, su cui ha debuttato il tasto Azione: dopo averlo introdotto su Watch Ultra, Apple ha deciso di portarlo anche sui melafonini, aggiungendo tutta una serie di comode funzionalità. Ma a distanza solamente di un anno, la compagnia sarebbe pronta ad aggiungere un altro tasto sui modelli di prossima generazione, e sarebbe direttamente correlato ai tasti aptici che non abbiamo visto sulla serie 15.

Apple vuole aggiunge un altro nuovo tasto sulla serie iPhone 16, e sarà capacitivo

Crediti: MacRumors

Sappiamo che Apple avrebbe fatto dietrofront sull'introduzione dei tasti sensibili alla pressione sulla serie iPhone 15 a causa di problemi ingegneristici riscontrati in fase di valutazione. E se quelli facevano parte del cosiddetto Project Bongo, questa volta il piano si chiamerebbe Project Nova. Il concetto di base sarebbe sostanzialmente lo stesso, ma rielaborato per la serie iPhone 16: anziché usare la tecnologia capacitiva per il bilancere del volume, usarla per aggiungere un nuovo tasto.

Questo tasto sarebbe posizionato sotto al tasto d'accensione, perciò sul frame laterale destro, e ciò comporterebbe lo spostamento del ritaglio per l'antenna mmWave 5G sulla sinistra. Il pulsante sarebbe di tipo capacitivo, pertanto non si sposterebbe meccanicamente bensì avrebbe la rilevazione di tocco e pressione e comportarsi di conseguenza, reagendo all'input con un feedback tattile azionato da un sistema di vibrazione in stile Taptic Engine.

A differenza del tasto Azione, presente unicamente sui modelli Pro e Pro Max, il tasto Capture sarebbe introdotto su tutta la serie iPhone 16; tuttavia, al momento non è chiaro quale sarà l'utilizzo di questo tasto. Inoltre, si vocifera che la tecnologia capacitiva dovrebbe essere utilizzata anche dal tasto Azione, che perderebbe così l'attuale meccanismo di spostamento. Come accaduto con Project Bongo, tuttavia, queste novità dovranno passare le attente valutazioni di Apple, e non è da escludere che possa nuovamente cambiare idea e scartarlo.

