Rivoluzione AI: Samsung vuole dare un nuovo nome agli smartphone

Con l’arrivo della serie Samsung Galaxy S24, l’impressione è che inizierà una nuova era per il mondo degli smartphone. O forse dovrei parlare di AI Phone, quello che potrebbe diventare la nuova definizione per i dispositivi portatili che ormai da anni siamo soliti portare tutti i giorni nelle nostre tasche.

Samsung Galaxy S24 e AI Phone: il cambio di paradigma e un nuovo nome per gli smartphone

Tale è l’importanza di questo passaggio evolutivo che la stessa dirigenza di Samsung starebbe cercando un nuovo nome per gli smartphone. Il presidente della divisione mobile, TM Roh, avrebbe chiesto ai suoi dipendenti di trovare un’idea vincente per gli smartphone della compagnia sud-coreana. In precedenza si sarebbe parlato proprio di AI Phone, ma l’ipotesi è che questa nomenclatura sia stata scartata in attesa di una proposta migliore, nonostante il brevetto sia stato già depositato dall’azienda.

AI Phone sarebbe piuttosto azzeccato, visto che la piattaforma Samsung Gauss permetterà a Samsung Galaxy S24 e futuri modelli di offrire varie feature legate all’intelligenza artificiale. Per esempio la creazione di sfondi, ma anche miglioramenti per batteria e ricarica, la possibilità di effettuare traduzioni in tempo reale, anche se ci sono dubbi sulla disponibilità in Italia. Tuttavia, AI Phone suonerebbe troppo simile ad iPhone, da qui la scelta di optare per altro.

