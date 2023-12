Tecno vuole innovare la fotocamera, fra apertura a W e teleobiettivo “liquido”

Anche se è un brand sconosciuto ai più, Tecno ha più volte dimostrato di saper essere un’azienda particolarmente tecnologica e innovativa. Ve l’abbiamo raccontato in questo editoriale, e la lista di esempi è piuttosto lunga: Tecno Spark 10 Pro è il primo al mondo con tecnologia Luminous Eco-Leather, Camon 19 Pro Mondrian ha una scocca policromatica, per non parlare della fotocamera retrattile di Phantom X2 Pro.

Tecno presenta tre nuove e innovative tecnologie per migliorare la fotocamera

In occasione del suo evento Tecno Future Lens tenutosi a Shanghai in questi giorni, l’azienda ha usato il suo palcoscenico per mostrare al pubblico le tecnologie che sta preparando per migliorare la fotografia su smartphone, Per esempio l’apertura variabile a W, pensata per ottimizzare la qualità delle foto quando scattate in situazioni di luminosità con forte contrasto. Ispirata al movimento dell’occhio di seppia, si chiude per bloccare il controluce ed evitare di ottenere foto con fastidiosi riflessi.

La seconda tecnologia sfrutta le cosiddette lenti liquide, già viste in azione in precedenza su Xiaomi MIX Fold ma questa volta utilizzate non per il sensore principale bensì per il teleobiettivo per farlo comportare come fosse una lente macro. Il sistema utilizza l’elettricità per modificare in tempo reale la curvatura della lente, e in questo modo variare dinamicamente la lunghezza focale fino a un minimo di 5 cm; secondo Tecno, questa tecnologia è ideale anche per poter usare un sensore di grandi dimensioni anche con un teleobiettivo, magari periscopiale.

C’è poi la tecnologia Universal Tone, che sfrutta tre motori d’intelligenza artificiale (Multi-Skin Tone Restoration, motore di ottimizzazione locale e Computational Portrait) per calibrare la fotocamera e catturare in maniera migliore il tono della pelle dei soggetti immortalati, sfruttando una matrice spettrale e la ricerca cromatica del colore per calibrare il tono catturato e identificando i soggetti nella scena e mappa i toni per esaltarne i colori.

Resta da capire se e quando debutteranno su un prodotto concreto, probabilmente se ne riparlerà con la serie Tecno Phantom X, magari in occasione del MWC 2024.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le