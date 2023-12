I migliori regali di Natale tech per Papà: tante idee imperdibili!

È tempo di pensare ai regali di Natale per i nostri cari e come ogni anno abbiamo pensato di proporvi una serie di soluzione tecnologiche, perfette per introdurre qualcuno in un mondo nuovo oppure per soddisfare i palati più esperti e più fini. In questo caso abbiamo stilato un elenco delle migliori idee regalo tech per un Natale in famiglia: il focus è Papà e tutte quelle tipologie di prodotti che potrebbero interessargli. Provate a stupire l’uomo più importante della vostra vita con un dono mozzafiato!

Le migliori idee regalo tech per Natale: ecco quali sono i regali per Papà più interessanti tra cui scegliere (con un occhio al risparmio)

Crediti: Canva

Per la nostra guida all’acquisto dedicata ai migliori regali di Natale tech per Papà abbiamo cercato di spaziare in molteplici categorie, proponendo soluzioni fresche ed originali. Per i più tecnologici non mancano articoli come smartphone e indossabili, ma ci sono anche degli articoli che sicuramente soddisferanno i più esigenti! Un indizio? Sicuramente il proiettore XGIMI Halo+, perfetto per trasformare il salotto (o qualsiasi stanza, in realtà) in un cinema personale!

N.B. – se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock. Inoltre segnaliamo che in alcuni casi si tratta di offerte limitate, quindi che potrebbero terminare in qualsiasi momento.

XGIMI Halo+

Crediti: XGIMI

Per la nostra guida all’acquisto dedicata ai regali di Natale tech per Papà abbiamo deciso di partire spingendo subito sull’acceleratore. Si comincia con un articolo sicuramente non per tutti, sia per il prezzo che per la tipologia di prodotto. Chi ha il Papà cinefilo alzi la mano: non è necessario essere appassionati di film, basta anche l’amore per le serie TV oppure per lo sport. Volete godervi una partita in alta qualità o magari trasformare il salotto del vostro vecchio in un vero e proprio cinematografo? Allora ecco regalo perfetto! Il proiettore portatile XGIMI Halo+ supera tutte i limiti ed i confini di questa categoria di prodotti, presentandosi come una soluzione premium completa a tutto tondo e in grado di dare grandi soddisfazioni anche ai cinefili più accaniti. Un proiettore portatile, ma con una luminosità stellare e caratteristiche avanzate. Il dispositivo offre una pratica batteria integrata, la risoluzione nativa in Full HD (1080p) e la tecnologia di adattamento dello schermo intelligente (messa a fuoco e correzione trapezoidale entrambe automatiche e con un sensore ToF).

Supporta i contenuti in 4K, ha una luminosità di 700 ISO Lumen ed un design minimale ma che trasuda eleganza da tutti i pori. A proposito dell’autonomia, la batteria da 59.454 Wh garantisce fino a 2 ore e mezzo di intrattenimento. Insomma, stiamo parlando di un proiettore perfetto sia per portare il cinema in salotto ma anche da portare in giro ad ogni occasione utile! XGIMI Halo+ è in sconto su Amazon a 699€ (invece di 849€): la promozione durerà fino al 24 dicembre. Inoltre è presente la spedizione Prime e quindi potrete ricevere il vostro regalo di Natale tech per Papà con la massima celerità!

Samsung Galaxy S23 FE

Crediti: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE è sicuramente lo smartphone del momento e se non siete ferrati col tech vi spieghiamo il motivo. La serie FE rappresenta una delle più ambite dato che offre modelli con specifiche al top ad un prezzo conveniente e sicuramente più economico rispetto a quello della famiglia Galaxy S. In questo caso abbiamo un design minimale e raffinato, uno schermo AMOLED da 6,4″ a 120 Hz, un corpo di dimensioni compatte e con certificazione IP68. Il cuore del dispositivo è l’Exynos 2200 mentre la batteria da 4.500 mAh supporta sia la ricarica rapida da 25W che quella wireless. La fotocamera si fregia di un sensore principale da 50 MP e c’è spazio anche per un teleobiettivo per scatti da lontano (con zoom ottico 3X).

Grazie alla promozione dello store ufficiale Samsung, il nuovo Samsung Galaxy S23 FE scende di prezzo con un triplice sconto: basta utilizzare il codice GALAXY4U per risparmiare il 10% mentre al carrello verrà applicato uno sconto del 5%. Infine, effettuando il login con l’Account Samsung (basta iscriversi allo shop) si otterrà un ulteriore ribasso del 5%. Il prezzo finale? Solo 584€, da quello di listino di 719€!

Honor Watch 4

Crediti: Honor

Un altro regalo di Natale mozzafiato è sicuramente Honor Watch 4, perfetto sia per il Papà elegante in cerca di un dispositivo tech da indossare ad ogni occasione, ma anche per il Papà sportivo che ama fare attività fisica e tenersi in forma. L’orologio intelligente di Honor, ultimo modello lanciato di recente, presenta tante funzioni utilissime ed un’autonomia fino a 14 giorni. Grazie al microfono e allo speaker integrato supporta le chiamate Bluetooth: in questo modo, quando squilla il telefono, è possibile rispondere direttamente dal polso. Il design è elegante ma senza eccedere, con un ampio schermo AMOLED da 1,75″ comodo da visualizzare. Ovviamente non mancano le funzioni dedicate alla salute e al fitness, con il supporto a tante modalità sportive, il monitoraggio dell’attività cardiaca, del sonno, dei livelli di SpO2 e di stress. Il prezzo scende a 142€ grazie al codice AWELCOME5, direttamente tramite lo store ufficiale di Honor!

Xiaomi Smart Doorbell 3

Crediti: Xiaomi

Sei in cerca di un regalo di Natale tech originale? Allora questa potrebbe essere la soluzione più adatta, specialmente se hai un Papà più avvezzo al mondo della tecnologia o addirittura appassionato di domotica. Xiaomi Smart Doorbell 3 è il gadget definitivo per rendere la casa smart: si tratta di un campanello intelligente, utile e facile da utilizzare. Si collega allo smartphone ed è possibile utilizzare la videocamera integrata per rispondere da remoto e scoprire con un’occhiata chi si cela dietro la porta. Il dispositivo è dotato di un sensore ultra-grandangolare con risoluzione 2K, il riconoscimento delle figure umane tramite AI, audio bidirezionale, luci ad infrarossi (per la visione al buio) e tanta autonomia! Il prezzo è di 59€ su Amazon, con tutta la comodità della spedizione Prime!

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Crediti: Xiaomi

Il nostro elenco con le idee regalo tech per Natale si conclude con un gadget che trova sempre il suo spazio, specialmente quando si parla di Papà attivi e pratici, che non si tirando indietro mai quando si tratta di lavori manuali. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è un accessorio sempre utile, perfetto da tenere in auto: si tratta di un compressore d’aria portatile, di dimensioni ridotte ma in grado di gonfiare senza alcun problema pneumatici d’auto, ruote di bici, monopattini e moto, ma anche palloni. Il tutto diventa semplicissimo grazie alle varie modalità pre-impostate, che permettono di agire senza intoppi. Il compressore portatile di Xiaomi è in sconto a 39€ sul sito ufficiale: l’alleato perfetto per gli spostamenti in auto (o su qualsiasi veicolo con ruote)!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le