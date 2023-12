Tineco FLOOR ONE S5 costa 200€ in meno su Amazon: la lavapavimenti di Natale è servita!

Destreggiarsi tra i regali di Natale è sempre difficile, in modo particolare quando si ha una persona speciale che si vuole stupire. Quest’anno invece dei soliti doni, perché non provare con alleato per le pulizie in salsa tech? Tineco FLOOR ONE S5 non è solo una lavapavimenti, ma molto di più: grazie alle sue funzioni intelligenti e alla praticità di utilizzo è una soluzione imprescindibile che trasforma il tempo delle pulizie in tempo per sé stessi. Utile, completa e pronta in un lampo: lavare i pavimenti non è mai stato così facile e veloce!

Lavare i pavimenti non è mai stato così facile, con Tineco FLOOR ONE S5: ora quasi al 40% di sconto su Amazon

Crediti: Tineco

Quello che rende speciale Tineco FLOOR ONE S5 è la sua componente premium: si tratta di una lavapavimenti di fascia top, proposta ad un prezzo abbordabile che diventa ancora più conveniente con l’offerta del momento su Amazon. Un concentrato di tecnologia e funzionalità a 319€, ecco cosa offre. Il display LCD a colori permette di accedere facilmente alle varie modalità oltre che a visualizzare tutti i dettagli sullo stato del dispositivo; inoltre l’assistente vocale comunica eventuali anomalie oppure quando è il momento di svuotare il serbatoio dell’acqua sporta o riempire quella contenente l’acqua pulita.

A proposito del lavaggio, il sistema a doppio serbatoio consente di agire sui pavimenti sempre e solo con acqua pulita: questa viene erogata insieme al detergente (diluito all’interno del contenitore) e poi aspirata all’interno del contenitore per quella sporca. Nel frattempo le spazzole rotanti ad alta velocità strofinano il pavimento il modo impeccabile. Tutto questo sistema viene rafforzato dalla tecnologia iLoop Smart Sensor: durante l’utilizzo FLOOR ONE S5 è in grado di rilevare il livello di sporco e di modificare la potenza e il flusso dell’acqua in base a quest’ultimo, in modo da risparmiare energia.

Crediti: Tineco

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 è il regalo perfetto da fare a Natale: non si tratta solo di un dispositivo per le pulizie o un prodotto tech, ma di un dono ancora più prezioso. Il tempo: grazie a FLOOR ONE S5 è possibile lavare ed igienizzare i pavimenti in un lampo, senza sprechi di tempo e senza dover trascinare per casa un secchio ricolmo d’acqua e stracci. Insomma, un accessorio utilissimo ed un alleato di cui approfittare quotidianamente. Il prezzo? Tineco FLOOR ONE S5 scende a 319€ su Amazon, con spedizione Prime: lo sconto è di ben 39%, ma solo fino al 21 dicembre!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

