Il tracciamento delle spedizioni in Gmail diventa più visibile e utile: ecco come abilitarlo

Lo scorso novembre Google ha annunciato una nuova funzione per Gmail che avrebbe permesso di monitorare lo stato e l’avanzamento delle proprie spedizioni direttamente dall’app. Questa funzione è finalmente disponibile per tutti, ma non è attiva automatica. Seguendo questa guida, in pochi minuti sarete pronti a tener traccia delle vostre spedizioni direttamente da Gmail.

Gmail ha una nuova funzione per tracciare i pacchi: ecco come attivarla subito

Questa nuova funzione introdotta in Gmail permette di visualizzare automaticamente una nuova scheda in cima alla mail con tutti i dettagli della spedizione. La nuova scheda può apparire nelle conferme d’ordine, nelle conferme di spedizione e in generale in tutte quelle mail che contengono un codice di tracciamento.

La funzione, tuttavia, richiede l’attivazione manuale: in pochi semplici passi è possibile attivare subito la nuova scheda che comparirà all’arrivo dei nuovi messaggi di posta elettronica che contengono informazioni in merito alle spedizioni.

Abilitare il monitoraggio delle spedizioni in Gmail Aprire l’app Che siate su Android o iOS, la nuova opzione andrà abilitata direttamente dalle impostazioni dell’applicazione Gmail Abilitare la funzione su Android Aprite le Impostazioni dal menu laterale e selezionate “Generali > Monitoraggio delle spedizioni”, qui abilitate la spunta di conferma Abilitare la funzione su iOS Aprite le Impostazioni dal menu laterale e selezionate “Privacy dei Dati”, qui attivate il toggle su “Monitoraggio delle spedizioni” Visualizzare il monitoraggio Adesso ogni nuova mail contenente un tracking code mostrerà in cima un widget dal quale sarà possibile monitorare la spedizione

Da questo momento potrete monitorare le vostre spedizioni direttamente dalle mail di conferma inviate dai vari store, senza la necessità di utilizzare app di terze parti oppure dei bot per il controllo dei pacchi.

Potete scaricare l’ultima versione dell’app di Gmail direttamente dagli store su iOS e Android. Per gli utenti Android basterà semplicemente scaricare l’aggiornamento, dato che l’app nel 99% dei casi è già installata.

Aggiornamento 16/12: il tracciamento delle spedizioni riporta in cima le email

Crediti: Google

Con un nuovo aggiornamento, Google ha migliorato la gestione del tracciamento delle spedizione all’interno dell’app Gmail, estrapolando i dati relativi al tracking direttamente dalle comunicazioni ricevute. Grazie a questo nuovo aggiornamento, le spedizioni con i tempi di consegna più brevi ed imminenti verranno riportate in alto nella lista della mail in modo da essere visualizzate più rapidamente per avere le informazioni più importanti immediatamente a portata di tap.

L’aggiornamento è automatico, ma la funzione necessita comunque di essere abilitata manualmente seguendo in passaggi indicati precedentemente in questo articolo. Un aggiornamento che farà felici sicuramente tutti quelli che per questo Natale hanno deciso di acquistare i regali direttamente online.

