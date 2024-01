Altro che Mate 60: Huawei P70 avrà un vero nuovo SoC Kirin

Finora i leak sulla serie Huawei P70 si sono concentrati perlopiù su design e fotocamera, ma uno dei punti focali sarà la questione System-on-a-Chip, oggi come non mai. Da quando la compagnia è tornata a far parlare di sé con la riattivazione della sua divisione semiconduttori HiSilicon, ci si chiede quale sarà la sua prossima mossa, nell’ottica del conflitto tecnologico fra USA e Cina.

La serie Huawei P70 segnerà il debutto dell’inedito SoC proprietario Kirin 9010

Dopo lo stop obbligato dal ban statunitense e la conseguente necessità di fare utilizzo delle soluzioni prodotte da Qualcomm e MediaTek, la serie Huawei Mate 60 ha suscitato un certo clamore nell’utilizzare il Kirin 9000S. Tuttavia, le analisi effettuate dagli addetti ai lavori hanno sottolineato come il SoC in questione non sarebbe altro che un rebrand di un modello degli anni passati; lo stesso vale per il Kirin 9006C visto di recente sul notebook Huawei Qingyun L540, e molto probabilmente anche per i Kirin 9000SL e 8000 della serie Nova 12.

Quando vedremo un vero e proprio nuovo SoC proprietario? Forse con la succitata serie Huawei P70, visto che l’indiscrezione riportata dal leaker Smart Pikachu menziona l’inedito Kirin 9010. Niente 9000S, contrariamente a quanto si poteva pensare in precedenza, bensì una nuova soluzione, di cui non viene specifica nessuna specifica.

Se però torniamo indietro al 2021, ecco che il Kirin 9010 veniva menzionato dai rumor come un SoC con processo produttivo a 5 nm, un passo in avanti rispetto ai 7 nm del Kirin 9000S. Rimangono i dubbi attorno alla fattibilità tecnica, anche se da qualche mese si vocifera che SMIC, chipmaker cinese e l’unico con cui Huawei può lavorare causa ban, si stia preparando al passaggio ai 5 nm.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le