Indecisi su Vision Pro? Apple vi scansiona il volto per aiutarvi a scegliere

Nelle scorse settimane sono emersi diversi rumor che suggerivano che Apple stesse preparando un’esperienza di acquisto particolare e personalizzata per gli utenti interessati al nuovo casco per la realtà mista Vision Pro. Nelle ultime ore, a confermare le indiscrezioni, sono arrivati anche nuovi riferimenti all’interno dell’app Apple Store per iOS che lasciano pensare a modalità di acquisto decisamente nuove e su misura per gli utenti.

Apple vi aiuta a scegliere la misura di Vision Pro tramite una scansione del volto

Crediti: Apple

Gli esperti di MacRumors, analizzando il codice sorgente dell’applicazione Apple Store, sono riusciti a trovare dei riferimenti ad una nuova funzionalità che consentirà di effettuare una scansione del proprio volto con l’iPhone per determinare quale misura di Vision Pro si adatta meglio prima di acquistarla, in modo da non sbagliare modello ed identificare nel minor tempo possibile il dispositivo che calza meglio.

“Puoi scansionare il tuo volto per determinare la tua taglia di Apple Vision Pro” si legge all’interno delle righe di codice dell’app, con riferimenti anche alla possibilità di effettuare una incisione come avviene attualmente con diversi prodotti della compagnia di Cupertino. La posizione dove sarebbe allocata l’incisione, però, rimane al momento sconosciuta.

Apple Vision Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 2 febbraio al prezzo di 3499$, soltanto negli Stati Uniti. L’arrivo nel resto del mondo sembra essere previsto per i mesi successivi, ma l’Italia potrebbe essere tra i paesi che aspetteranno fino al 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le