Samsung Galaxy S24 Series: registrati per ottenere fino a 200€ di sconto su Amazon!

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della nuova gamma top di Samsung: l’evento Unpacked di inizio anno è fissato per il 17 gennaio e ormai le novità in arrivo sono sulla bocca di tutti. Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sono dietro l’angolo ed Amazon ha deciso di festeggiare il debutto con una promozione che ti permette di risparmiare fino a 200€!

Samsung Galaxy S24 Series già in sconto su Amazon: risparmi fino a 200€ con questa promozione

Crediti: Samsung

Ebbene sì, i nuovi Samsung Galaxy S24 non sono ancora ufficiali eppure è sono già disponibili le prime promozione dedicate: l’occasione più ghiotta arriva nientemeno che da Amazon e ovviamente è impossibile non aspettarsi la presenza della spedizione Prime (rapidissima e con tutte le garanzie del caso). Al momento non sono noti i prezzi dei top di gamma – sono ancora avvolti dal mistero – ma Amazon ti dà la possibilità di registrarti per ottenere uno sconto fino a 200€ sul prezzo di listino. Probabilmente si tratterà di una serie di sconti in base al modello scelto: ci sarà una cifra di partenza fino ad arrivare poi ad un ribasso massimo di 200€, probabilmente su Samsung Galaxy S24 Ultra (il modello di punta della serie). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Le promo dedicate ai top di gamma non finiscono qui: anche lo store ufficiale Samsung ha lanciato un’iniziativa interessante. Basta registrarti con il tuo Samsung Account per ricevere un codice sconto da 50€ (valido da 17 al 30 gennaio). Inoltre acquistando un dispositivo della famiglia Galaxy S24 entro il 23 gennaio è possibile ricevere in regalo un paio di auricolari true wireless Galaxy Buds 2 Pro (basta registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 29 febbraio). Infine, con l’acquisto dei flagship è possibile partecipare all’estrazione di un notebook Galaxy Book 3 Pro (sempre registrando l’acquisto sul portale Members entro il 29 febbraio).

Ti ricordiamo ancora una volta che l’evento di lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24 è fissato per il 17 gennaio alle ore 19:00. Per saperne di più prima del debutto puoi dare un’occhiata al nostro approfondimento, con tutti i leak trapelati finora.

