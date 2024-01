Beeper Mini rimosso dallo store, ma per iMessage su Android c’è ancora speranza

L’appassionante saga di Beeper Mini, il servizio che ha permesso agli utenti Android di sfruttare iMessage anche sul proprio smartphone, sembra essere arrivata al termine, con la rimozione dell’app dal Google Play Store. Il team di sviluppo, tuttavia, non è getterà la spugna: il servizio Mini infatti verrà incorporato nell’app principale Beeper Cloud per continuare ad offrire una soluzione per chi non può utilizzare il servizio di messaggistica istantanea di Apple.

La versione Mini saluta il Play Store: sarà integrata in Beeper Cloud

Crediti: Beeper Mini

Lanciato ufficialmente nel mese di dicembre, Beeper Mini dice ufficialmente addio al Google Play Store dopo aver trovato una ferma opposizione in Apple, che non vorrebbe che in alcun modo iMessage potesse essere utilizzato anche su Android. Gli sviluppatori però non si arrendono: non funzionando più a dovere, il servizio Mini verrà integrato nell’app principale Beeper Cloud per continuare lo sviluppo.

Su Beeper Mini, infatti, sarà basato tutto il lavoro che porterà alla realizzazione di una nuova app che che possa riunire tutti i servizi di messaggistica istantanea sotto un solo tetto, con un design accattivante e prestazioni fulminee. Gli sviluppatori, infatti, hanno dichiarato di essere a lavoro per integrare ben 14 servizi di chat in una sola applicazione, che sarà disponibile su tutte le piattaforme.

