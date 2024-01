Sony Xperia 1 IV, 5 IV e 10 IV si aggiornano ad Android 14

Sony sta continuando la sua opera di espansione dell’aggiornamento ad Android 14 per il suo catalogo di smartphone, e ora è arrivato il turno di Sony Xperia 1 IV, 5 IV e 10 IV. Dopo aver aggiornato i suoi modelli più recenti, il major update all’ultima versione del robottino verde inizia così a farsi strada anche sui dispositivi di scorsa generazione, quelli che avevano debuttato sugli scaffali con Android 12 e che sono così giunti al loro secondo major update.

L’aggiornamento Android 14 sta venendo rilasciato su Sony Xperia 1 IV, 5 IV e 10 IV

Le novità introdotte con Android 14 da parte di Sony comprendono le notifiche flash, cioè la possibilità di attivare il flash LED della fotocamera o lo schermo per sapere se si è ricevuta una notifica o se si è attivata la sveglia. C’è poi la compatibilità con l’app Trova il mio dispositivo, utile per sapere dove si trova lo smartphone nel caso lo si sia smarrito e nel caso bloccarlo e/o formattarlo da remoto, così come Expander Nearby Share per condividere file fra lo smartphone e il PC con Windows 10 in maniera wireless; infine, viene aggiunta la possibilità di personalizzare le scorciatoie della schermata di blocco.

Se avete uno fra Sony Xperia 1 IV, 5 IV e 10 IV, sappiate che l’aggiornamento ad Android 14 è in fase di roll-out graduale, pertanto potrebbe volerci un po’ prima di riceverlo in Italia.

