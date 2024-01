Samsung Galaxy XCover 7 e Tab Active 5 ufficiali: la gamma rugged si rinnova

Anche se l’attesa è tutta rivolta verso l’imminente lancio della serie Galaxy S24, questo non significa che non ci sia spazio anche per altri prodotti, cioè Samsung Galaxy XCover 7 e Tab Active 5. Sono due dispositivi che rappresentano l’ultima generazione della gamma rugged della compagnia sud-coreana, che solitamente ogni anno presenta un nuovo smartphone e un nuovo tablet con queste fattezze.

Samsung lancia i nuovi Galaxy XCover 7 e Tab Active 5: caratteristiche e prezzi

Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Samsung Galaxy XCover 7 offre un alto grado di resistenza, con una scocca gommata certificata IP68 per resistere a liquidi e polvere e MIL-STD-810H contro le cadute. Ha uno schermo LCD da 6,6″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) con protezione Gorilla Glass Victus+, ed è mosso da un non ben precisato SoC a 6 nm con CPU octa-core e memorie da 6 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile via microSD. Le specifiche comprendono una batteria removibile da 4.050 mAh con ricarica 15W, software Android 14 e One UI 6, fotocamera da 50 MP f/1.8, selfie camera da 5 MP f/2.0, speaker Dolby Atmos, ingresso mini-jack, 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e USB-C 2.0.

Sia lo smartphone che il tablet sono dotati di un tasto programmabile per accedere rapidamente alla funzione prescelta. Parlando di Samsung Galaxy Tab Active 5, ha le stesse certificazioni ma per uno schermo LCD da 8″ Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) a 120 Hz, con supporto S Pen e Gorilla Glass 5. In questo caso, il SoC è da 5 nm con memorie da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB con microSD, la batteria sale a 5.050 mAh, le fotocamere sono da 13 e 5 MP f/1.9 ed f/2.2 e la connettività comprende 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB-C 2.0.

Samsung Galaxy XCover 7 e Tab Active 5 arriveranno in vendita dal mese di gennaio, ma non abbiamo ancora informazioni su prezzo e disponibilità.

