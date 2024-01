La strategia di Netflix funziona: il piano con pubblicità fa faville

In occasione del CES 2024, il presidente dell’advertising di Netflix ha annunciato che la piattaforma di streaming video ha raggiunto grandissimi risultati grazie al nuovo piano con pubblicità portato in tutto il mondo nell’ultimo anno. La strategia del colosso statunitense, per quanto possa essere controversa per gli utenti, sembra stia dando i suoi frutti con gli abbonati che continuano a crescere di numero.

23 milioni di abbonati per il piano con pubblicità di Netflix

Crediti: Netflix

In una recente intervista ai microfoni di Variety, Amy Reinhard ha annunciato che Netflix ha raggiunto la cifra di 23 milioni di abbonati in tutto il mondo al solo piano con pubblicità. Gli utenti, in virtù del blocco della condivisione delle password, sembrano aver deciso di virare sul piano più economico proposto dalla compagnia, pur di non abbandonare la visione dei propri contenuti preferiti.

“La cosa più eccitante per noi è l’engagement: ben l’85% dei nostri utenti guarda gli streaming sulla piattaforma per per più di due ore al giorno” ha annunciato il presidente dell’advertising di Netflix, che ha anche ribadito quanto sia stato importante saper modificare l’offerta con una visione a lungo termine.

Bloccare la condivisione degli account, quindi, è stata una strategia vincente che sembra anche gli altri competitor abbiano deciso di seguire, come per esempio Disney Plus.

