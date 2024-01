Blackview BL9000 è il rugged phone 5G per chi vuole il meglio: doppio schermo, Dimensity 8020 e 120W!

Il primo rugged phone di gennaio è arrivato: si tratta di una soluzione premium da non sottovalutare, caratterizzata da un corpo robusto, connettività 5G, un look elegante (nonostante la sua natura da rugged) e un pratico doppio schermo, in modo da scattare selfie sfruttando la fotocamera principale (e non solo). Blackview BL9000 debutta su AliExpress e si distingue fin da subito per le sue caratteristiche top per la categoria.

Blackview BL9000: caratteristiche, specifiche e prezzo del nuovo rugged phone 5G

Crediti: Blackview

Il nuovo rugged phone di Blackview inaugura il nuovo anno con specifiche di alto livello ed uno stile inconfondibile. Blackview BL9000 è un dispositivo ultra-resistente (con certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810H) che punta all’eleganza, grazie alla sua texture in simil-pelle e al particolare design della scocca. Il retro, infatti, ospita un Second Display impreziosito da una cornice metallica (nella colorazione Black o Gold). Il pannello posteriore può essere utilizzato come orologio interattivo, ma offre anche tanti usi: permette di effettuare autoscatti utilizzando la fotocamera principale, è in grado di mostrare il meteo, le notifiche e le chiamate, ma anche i controlli della musica e lo stato della batteria.

Crediti: Blackview

Sia il mini display che il pannello principale sono protetti da un vetro Gorilla Glass Victus, soluzione solitamente riservata ai top di gamma. Il rugged offre uno schermo da 6,78″ Full HD+ (con refresh rate a 120 Hz) mentre a muovere il tutto troviamo un chipset Dimensity 8020 di MediaTek. Si tratta di un SoC octa-core realizzato a 6 nm con una frequenza massima di 2,6 GHz e accompagnato da 12 GB di RAM e ben 512 GB di storage UFS 3.1. Inoltre è possibile sfruttare la Virtual RAM per ottenere 12 GB aggiuntivi. Per tenere sempre sotto controllo i bollenti spiriti del dispositivo, Blackview ha integrato un sistema di raffreddamento al liquido. La batteria è una capiente unità da 8.800 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 120W (e a quella inversa da 5W).

Crediti: Blackview

Il comparto fotografico di Blackview BL9000 non è da meno: la selfie camera è un modulo da 50 MP mentre la fotocamera principale offre un sensore Samsung GN5 da 50 MP con OIS ed un ultra-wide (120°)/macro (2 cm) da 13 MP. Lato software è presente Android 13, tramite DokeOS 4.0, mentre per la connettività troviamo un doppio slot SIM 5G, l’NFC per i pagamenti e il WiFi 6. Non manca la navigazione satellitare, in questo caso con GPS a doppia frequenza (L1 + L5).

Crediti: Blackview

Il nuovo rugged phone Blackview BL9000 ha debuttato ufficialmente su AliExpress ed è in offerta lancio a metà prezzo: solo 344,4€ a cui si aggiungerà un ulteriore sconto al checkout dal 17 gennaio fino al 19 gennaio (ma solo per un numero limitato di utenti). Inoltre i primi 100 ordini riceveranno in regalo un paio di auricolari TWS AirBuds 8.

