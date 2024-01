Gmail: le newsletter spariscono in un attimo con una nuova funzione su Android

Uno dei grandi mali dell’internet moderno è lo spam, ma grazie ad una nuova funzionalità in arrivo nell’app mobile Gmail proverà a rendere più semplice arginarlo. Con un nuovo aggiornamento, infatti, il team di Google ha introdotto nell’applicazione ufficiale su Android un nuovo pulsante che consente di rimuovere le fastidiose mail con un semplice tap.

Un nuovo pulsante in Gmail per Android cancella le iscrizioni in un solo tap

Crediti: Android Police

Il pulsante “Annulla iscrizione” disponibile nella versione web di Gmail è attualmente in fase di rollout anche all’interno dell’app mobile per Android. Grazie a questa nuova opzione sarà possibile rimuovere completamente l’iscrizione ad una newsletter in un solo tap, evitando quindi la ricezione di nuovi contenuti che spesso e volentieri possono essere considerati spam.

In lavorazione, inoltre, ci sarebbe anche una nuova sezione dell’app dedicata interamente alla gestione delle iscrizioni presenti sul proprio indirizzo email. Tramite questa nuova opzione dovrebbe essere possibile visualizzare tutti i servizi che inviano comunicazioni automatizzate al proprio indirizzo, ma al momento non sembra essere attiva.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le