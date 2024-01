Redmi Watch 4, Buds 5 e 5 Pro ufficiali in Italia: specifiche e prezzi

Come spesso accade in questi casi, ad accompagnare il lancio dei vari smartphone della serie Redmi Note 13 c’è anche l’esordio di accessori, ovvero Redmi Watch 4, Buds 5 e Buds 5 Pro. E così come per gli smartwatch, conosciamo già pure questi gadget, che sono stati presentati in Cina negli scorsi mesi e adesso importati anche in Italia: vediamo caratteristiche e prezzi di vendita nel nostro mercato.

Xiaomi lancia in Italia i nuovi Redmi Watch 4, Buds 5 e 5 Pro: tutte le novità

Redmi Watch 4 è uno smartwatch dal display quadrato, un ampio pannello AMOLED da 1,97″ in un corpo che misura 47,5 x 41,1 x 10,5 mm per un peso di 31,5 grammi. È uno schermo con risoluzione di 450 x 390 pixel con refresh rate a 60 Hz, tecnologia LTPS per scendere fino a 5 Hz, Always-On e luminosità massima di 600 nits. La scocca è in alluminio, ha una corona rotante per muoversi nella UI, meccanismo di rilascio rapido per i cinturini intercambiabili e certificazione 5ATM. La sensoristica comprende cardiofrequenzimetro, SpO2, GPS per oltre 150 modalità sportive, e ci sono speaker, microfono e batteria da 470 mAh con autonomia fino a 20 giorni.

Parlando di Redmi Buds 5, cuffie true wireless di tipo in-ear con certificazione IP54 e controlli touch. Hanno driver da 12,4 mm con diaframma in titanio, impedenza da 32 Ω, codec audio SBC/AAC con equalizzatore e tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 46 dB con tre modalità e la feature Trasparenza, con due microfoni AI e riduzione del vento. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia e 40 ore con la custodia, mentre la connettività Bluetooth 5.3 ha supporto Google Fast Pair e connessione fino a due dispositivi simultaneamente.

Ci sono poi le Redmi Buds 5 Pro, che rispetto al modello base hanno driver da 11 mm più dei tweeter PZT da 10 mm con codec SBC/AAC/LDAC e impedenza da 16 Ω, certificazione Hi-Res Audio Wireless e cancellazione ANC fino a 52 dB.

Redmi Watch 4 è disponibile nelle due colorazioni Silver Grey e Obsidian Black al prezzo di partenza di 99,99€. Nelle tre tinte Black, White e Sky Blue, Redmi Buds 5 ha un costo di 39,99€, salendo a 69,99€ per Redmi Buds 5 Pro nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple.

