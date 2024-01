Apple Vision Pro si avvicina ma non tutte le funzioni saranno subito disponibili

Il lancio ufficiale di Apple Vision Pro è previsto per i primi giorni di febbraio, ma il sistema operativo del primo casco per la realtà mista della compagnia di Cupertino potrebbe non essere così pronto per il debutto. Secondo alcune indiscrezioni emerse online nelle ultime ore, infatti, saranno diverse le funzionalità che non riusciranno a trovare spazio sul dispositivo quando quest’ultimo arriverà ufficialmente sugli scaffali.

Open Sky e la tastiera virtuale potrebbero mancare l’appuntamento con il lancio di Vision Pro

Crediti: Apple

Il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha suggerito su Twitter/X che chi ha intenzione di acquistare un Apple Vision Pro farebbe bene a munirsi di una tastiera wireless da utilizzare in combinazione con il dispositivo perché quella virtuale mostrata nei filmati di presentazione potrebbe non essere disponibile fin da subito.

Contemporaneamente, Apple sembra aver rimosso completamente dal sito ufficiale e dai filmati di presentazione la funzionalità Open Sky Environment, una particolare modalità di Vision Pro che sostituisce il soffitto di casa con un cielo digitale interattivo creando grande immersività con l’ambiente. Clip video e descrizioni, infatti, sembrano essere stati modificati cancellandone le tracce.

Al momento, purtroppo, non sappiamo se la funzionalità arriverà in un secondo momento oppure se lo sviluppo di Open Sky sia stato completamente tagliato. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire quali saranno effettivamente le possibilità offerte da Vision Pro.

