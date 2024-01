Xiaomi Magnetic Power Bank 2 è una delle primissime con ricarica Qi2

Nel corso degli ultimi mesi, l’ente Wireless Power Consortium ha ufficialmente certificato la ricarica Qi2, e non c’è voluto molto prima che arrivassero gadget appositi, come la Xiaomi Magnetic Power Bank 2. Non è la prima volta che l’azienda cinese di Lei Jun commercializza una powerbank del genere, e questa volta parliamo di un prodotto che si adegua all’ultimissimo standard di ricarica magnetica.

Xiaomi presenta la nuova Magnetic Power Bank 2 con supporto alla ricarica Qi2

Crediti: Xiaomi

La capienza dell’unità portatile compresa all’interno della Xiaomi Magnetic Power Bank 2 è pari a 6.000 mAh. Una volta collegata al dispositivo da caricare, offre una potenza di ricarica di 15W per i modelli con supporto Qi2 e di 7.5W per quelli con supporto MagSafe (serie iPhone 12). In alternativa, è possibile anche collegarla via USB-C con output di 18W e input di 20W per caricare la powerbank stessa.

Ha un retro con finitura in finta pelle, disponibile nelle due colorazioni Porcelain White e Clear Sky Blue. Xiaomi Magnetic Power Bank 2 ha un prezzo di listino in Cina pari a 219 CNY, circa 28€. Nel momento in cui scrivo questo articolo, gli unici smartphone dotati di supporto alla ricarica Qi2 sono i vari modelli delle serie iPhone 13, 14 e 15, ma è soltanto questione di tempo prima che si estenda anche al panorama Android, smartphone Xiaomi compresi.

