Questa base di ricarica MagSafe Xiaomi è anche una pratica Power Bank

I gadget e i prodotti Xiaomi non si limitano solo al mondo Android, ma guardano anche all'ecosistema di Cupertino. Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank è l'accessorio perfetto per chi è in cerca di una base di ricarica MagSafe in grado di offrire qualcosa in più, ad un prezzo accessibile.

Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank è l'accessorio MagSafe 2 in 1 per iPhone

Rispetto al modello standard, questa versione di Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank è un prodotto pensato appositamente per gli smartphone iPhone dotati di tecnologia MagSafe. La base di ricarica è dotata di agganci magnetici; basta rimuovere il modulo e si trasforma in una pratica Power Bank da 5.000 mAh, perfetta per ricaricare l'iPhone in qualsiasi momento.

Trattandosi di un prodotto Xiaomi, ovviamente, è presente un design minimale e sobrio con un corpo leggero e sottile (12 mm di spessore). L'alimentazione e la ricarica della Power Bank avviene tramite Type-C (12W in uscita e 20W in entrata).

La base MagSafe Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank è disponibile in offerta lampo su AliExpess a soli 54€, con tanto di spedizione gratis.

