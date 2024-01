Huawei MatePad Pro 13.2 e MateBook D 16 13° Gen ufficiali in Italia, in sconto con Coupon Esclusivo e tanti regali!

La settimana comincia alla grande con un doppio debutto targato Huawei: il brand ha lanciato in Italia due prodotti premium dalle caratteristiche al top e in entrambi i casi è disponibile un Coupon Esclusivo per risparmiare. Si tratta di Huawei MatePad Pro 13.2 e MateBook D 16 13° Gen: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e come fare per ottenere uno sconto e ricevere anche un accessorio in regalo!

Huawei MatePad Pro 13.2 e MateBook D 16 13° Gen arrivano in Italia: specifiche, caratteristiche, prezzi e offerte

MatePad Pro 13.2

Crediti: Huawei

Il nuovo tablet in formato XL di Huawei è stato lanciato in Cina a dicembre ed ora è pronto a fare il suo ingresso anche nel nostro mercato. Huawei MatePad Pro 13.2 è una soluzione dotata di uno schermo di grandi dimensioni ma caratterizzato da un design ultrapiatto e leggero (si parla di soli 5,5 mm di spessore e un peso di 580 grammi), con un display OLED flessibile. Frontalmente trova spazio un pannello da 13,2″ in 3:2 (2.880 x 1.920 pixel) con un rapporto schermo-corpo del 94%, fino a 1000 nit di luminosità e un rapporto di contrasto 1.000.000:1; il nuovo display è dotato della tecnologia Huawei X-True e raggiunge una precisione cromatica di △E<1 e un’ampia gamma cromatica P3.

Crediti: Huawei

Il retro ospita una back cover con un rivestimento in fibra di vetro ad alta resistenza (nella colorazione Golden Black). Il cuore del tablet è il chipset octa-core Kirin 9000W, come riportato dello store ufficiale, accompagnato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

MatePad Pro 13.2 è il primo tablet del settore con un’architettura di alimentazione a batteria di serie 2S, un sistema di batteria ad alta tensione che offre un’eccezionale potenza. Presente all’appello la ricarica rapida SuperCharge a 88W. Il sistema di raffreddamento con camera di vapore (VC) in acciaio inossidabile ad alta resistenza stampato offre una capacità di dissipazione del calore migliorata del 25%, per una maggiore efficienza energetica.

Crediti: Huawei

Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto a Huawei M-Pencil di 3° generazione, con cui disegnare e prendere appunti con facilità. Si tratta del primo dispositivo al mondo dotato della tecnologia NearLink che garantisce una connettività e interattività senza interruzioni e supporta oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione. Inoltre il tablet può trasformarsi in una postazione mobile grazie alla tastiera Smart Magnetic Keyboard con ampio touchpad che supporta le tre modalità Laptop Form, Split Form e Studio Form adatte a vari scenari lavorativi.

Crediti: Huawei

Il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 è disponibile in pre-ordine su Huawei Store al prezzo di 999,9€. Fino al 31 gennaio, acquistando il tablet premium si riceveranno anche Smart Magnetic Keyboard (versione US) e M-Pencil (3° Gen) in omaggio e uno sconto di 50€ in fase di pre-ordine. Per ottenere questo sconto è necessario eseguire la seguente procedura:

registrarsi sul sito di Huawei;

effettuare il preordine di MatePad Pro 13.2 dal 15.01 al 31.01 e versare contestualmente 50€ di acconto;

aspettare l’e-mail di conferma o recarsi di nuovo nell’area riservata del sito dal 19.01 al 11.02 per pagare il saldo rimanente (al quale sarà applicato lo sconto di 50€);

al pagamento del saldo, l’ordine di MatePad 13.2 sarà confermato;

una volta confermato l’ordine, previa disponibilità dei prodotti contenuti all’interno, verrà regolarmente spedito.

Vi segnaliamo che è possibile beneficiare del codice sconto esclusivo AGIZMP (valido fino al 31 marzo) che permette di ricevere le TWS FreeBuds 5i, selezionandoli al momento dell’acquisto. Bisogna ricordarsi di aggiungere gli auricolari true-wireless al carrello sin dall’inizio, quindi nel momento del pre-ordine (con il pre-ordine si anticipano solamente 50€). In seguito questo coupon verrà applicato nel momento del pagamento del saldo (dal 19 gennaio 2024) per avere le FreeBuds 5i gratis.

MateBook D16 2024 con Intel Core 13° generazione

Crediti: Huawei

Oltre al tablet premium, il brand ha lanciato in Italia anche il nuovo Huawei MateBook D16 (2024) con processori Intel Core i5 e i9 di 13° Gen: ritorna uno dei portatili più apprezzati, sempre con l’immancabile display da 16″ e la tecnologia Dual Shark Fin Fan ma stavolta con specifiche tecniche rinnovate. Il notebook presenta uno spessore di 17 mm ed un peso di 1,72 kg e monta uno schermo FullView in 16:10 con rapporto superficie-display del 90% ed una nuova cerniera a 180°, che gli consente di piegarsi completamente e appiattirsi. In questo modo è più facile condividere lo schermo, ad esempio durante un meeting o un lavoro di gruppo.

Crediti: Huawei

I portatile di punta targato Huawei compie un ulteriore passo avanti grazie all’introduzione di processori i5 e i9 ad alte prestazioni: si tratta di soluzioni di 13° generazione, in grado di gestire efficacemente attività multitasking, video editing e non solo. Grazie alla Modalità Prestazioni e Super Turbo è possibile beneficiare di un boost aggiuntivo. Abbiamo già citato anche il sistema di raffreddamento Dual Shark Fin Fan: si tratta di una soluzione a doppia lama che regola la dissipazione del calore intorno al laptop, migliorandone così l’efficienza e prevenendo eventuali crash, in particolare quando si lavora su file di grandi dimensioni.

Huawei MateBook D 16 2024 è equipaggiato con una batteria fino a 70 Wh, un upgrade rispetto alla capacità massima di 60 Wh del modello precedente che consente a chi è in mobilità di non doversi preoccupare di alimentare continuamente la carica. Il laptop include una tastiera dotata di pulsanti da 1,5 mm con soft-landing design, è dotato della Certificazione SGS per le capacità di segnale Wi-Fi a 5 stelle (grazie all’antenna Huawei Metaline, n grado di stabilire una connessione a raggio ultra-lungo fino a una distanza massima di 270 metri).

Crediti: Huawei

Il portatile premium con processori di 13° Gen è disponibile in pre-ordine su Huawei Store nella colorazione Space Grey, al prezzo di 999,9€ (con i5) e di 1.399,9€ (con i9). Fino al 31 gennaio, è possibile ottenere un paio di TWS FreeBuds 5i in omaggio e uno sconto di 50€ in fase di pre-ordine. Per ottenere lo sconto è necessario eseguire la seguente procedura:

registrarsi sul sito di Huawei;

effettuare il preordine di MateBook D16 2024 dal 15.01 al 31.01 e versare contestualmente 50€ di acconto;

aspettare l’e-mail di conferma o recarsi di nuovo nell’area riservata del sito dal 01.02 al 29.02 per pagare il saldo rimanente (al quale sarà applicato lo sconto di 50€);

al pagamento del saldo, l’ordine sarà confermato;

una volta confermato l’ordine, previa disponibilità dei prodotti contenuti all’interno, verrà regolarmente spedito.

Anche in questo caso vi segnaliamo che è possibile beneficiare del codice sconto esclusivo AGIMEDIA16 (valido fino al 31 marzo) che permette di ricevere Huawei Wireless Mouse, selezionandolo al momento dell’acquisto. Bisogna ricordarsi di aggiungere il mouse al carrello sin dall’inizio, quindi nel momento del pre-ordine (con il pre-ordine si anticipano solamente 50€). In seguito questo coupon verrà applicato nel momento del pagamento del saldo (dal 1 febbraio 2024) per avere Huawei Wireless Mouse gratis.

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le