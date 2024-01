Ninkear N9 è il nuovo mini PC da ufficio a soli 129€

Il nuovo anno del brand Ninkear comincia con un mini PC da non sottovalutare, un modello basic perfetto per studio e ufficio, in vendita ad una cifra super conveniente. Ninkear Mini PC N9 è il primo terminale della compagnia per il 2024: un computer budget dotato di dimensioni compatte, buone specifiche ed un prezzo alla portata di tutti!

Ninkear Mini PC N9: specifiche tecniche e prezzo del nuovo computer ultra-compatto, ora disponibile all’acquisto

Crediti: Ninkear

L’azienda cinese è specializzato nella produzione di notebook e mini PC economici: il nuovo arrivato si presenta come un modello pensato per svolgere attività quotidiane come navigazione web, office e riproduzione di contenuti multimediali. Ninkear N9 misura 128 x 128 x 45 mm (per un peso di 370 grammi ed è dotato di 4 porte USB-A 3.0, un ingresso Type-C, HDMI, DP, audio (da 3.5 mm) e l’ingresso per l’alimentazione. Il raffreddamento è affidato ad una ventola integrata, posizionata in modo da espellere in calore in eccesso in maniera ottimale.

Crediti: Ninkear

Il terminale è equipaggiato con un processore Intel N95 di 12° Gen (fino a 3.4 GHz in modalità Turbo), accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD. Lato software troviamo Windows 11, ma è presente anche il supporto a Ubuntu. La connettività senza fili è affidata al Wi-Fi Dual Band (2.4G + 5.0G) e al Bluetooth 4.2. Ninkear N9 è in grado di supportare fino a 3 monitor contemporaneamente, fino alla risoluzione 8K a 60 Hz (tramite porte Type-C, HDMI 2.0 e DP 1.4).

Crediti: Ninkear

Il nuovo mini PC Ninkear N9 debutta sullo store ufficiale del brand a soli 129,9€: si tratta di un prezzo niente male per un dispositivo da ufficio dotato di dimensioni compatte e specifiche basilari (ma complete a tutto tondo).

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

