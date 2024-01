iPhone 16: upgrade della RAM in arrivo per modello base e Plus?

La prossima generazione di iPhone si preannuncia ricca di novità, con i modelli standard e Plus che potrebbero guadagnare un upgrade solitamente riservato ai modelli di fascia più alta. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, Apple starebbe progettando di equipaggiare tagli di memoria RAM più grandi anche sui modelli non-Pro, probabilmente in vista delle nuove funzionalità AI.

iPhone 16 con 8 GB di RAM: i modelli standard e Plus fanno il salto di qualità

Crediti: MacRumors

Secondo le informazioni condivise nelle ultime ore dall’analista Jeff Pu, iPhone 16 ed iPhone 16 Plus potrebbero essere dotati di 8 GB di RAM, taglio di memoria solitamente riservato ai modelli Pro. Per iPhone 15, infatti, questi due modelli hanno messo a disposizione solo 6 GB di RAM, ma potrebbe essere l’ultima volta che assistiamo a questa disparità.

L’analista, infatti, suggerisce che tutti i prossimi modelli di iPhone 16 (quindi anche Pro e Pro Max) potrebbe essere dotati di 8 GB di RAM, migliorando le performance e il multitasking degli smartphone. I motivi dell’upgrade, tuttavia, potrebbero essere relativi anche al tanto vociferato arrivo dell’AI di Apple, che potrebbe richiedere un hardware più potente.

Tra le novità, inoltre, potrebbe esserci anche il supporto al Wi-Fi 6E e le bande a 6 GHz, anche se sembrerebbe stonare un po’ l’assenza del neo arrivato protocollo Wi-Fi 7.

