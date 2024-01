Realme conferma la serie Note (e spuntano anche le specifiche)

Mentre siamo in attesa della nuova gamma Realme 12 Pro, in arrivo il prossimo 29 gennaio, ecco fare capolino un’ennesima novità del brand cinese. Tramite i profili social Realme ha annunciato il debutto di una nuova serie, dal nome decisamente ispirato: il primo modello dovrebbe arrivare come Realme Note 1, almeno secondo le ultime indiscrezioni spuntate in rete.

Realme Note 1 sarà il primo modello della nuova serie? Ecco i dettagli leak sulle specifiche

Crediti: @ThisGood15 (X)

L’annuncio della serie Realme Note da parte dell’azienda è arrivato in via ufficiale: il primo teaser è apparso anche sui profili Global del brand, anche se al momento non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini. A parte questo, la casa cinese non ha svelato altro ma in nostro soccorso arrivano anche varie indiscrezioni. In realtà questa non è la prima volta che si parla di questa gamma: il misterioso Realme Note 50 è stato certificato da vari enti (con tanto di nome commerciale) e di recente è stato avvistato anche su Geekbench (con alcuni dettagli sulle specifiche).

Crediti: Realme

Tuttavia le ultime indiscrezioni parlano di Realme Note 1, dispositivo che punta a sfidare Redmi Note 13 di Xiaomi: una slide leak mostra sia la presunta data d’uscita (24 gennaio) che alcune informazioni sulle specifiche. Ecco che cosa possiamo aspettarci dal dispositivo, secondo quanto trapelato (e ovviamente il tutto va preso con le dovute precauzioni).

Realme Note 1 – Scheda tecnica presunta

dimensioni sconosciute

certificazione IP sconosciuta

display OLED da 6.67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) a 120 Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) a SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

??? GB di RAM

di RAM ??? GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 108 + 8 + 2 MP

selfie camera da 16 MP

lettore d’impronte digitali sotto il display

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android sotto forma di Realme UI

