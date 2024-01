Realme Note 50: cosa aspettarsi dalla nuova serie di smartphone

Stando ad alcune certificazioni comparse in rete (accompagnate poi da una buona dose di leak) la compagnia asiatica sarebbe in procinto di lanciare una nuova serie di smartphone. Il primo modello arriverà con il nome di Realme Note 50: ecco cosa sappiamo finora su specifiche e design, grazie alle varie indiscrezioni e ai benchmark di Geekbench.

Realme Note 50 è in arrivo: il primo smartphone della nuova serie avvistato su Geekbench

Crediti: passionategeekz (X)

Come anticipato poco sopra, al momento Realme Note 50 è stato protagonista di alcune certificazioni che ne hanno svelato sia la sigla che in nome commerciale. In base a quanto emerso dai vari leak si tratterà di una serie di smartphone entry level. Se da un lato il nome è alquanto discutibile (dato che fa venire in mente al gamma Redmi Note di Xiaomi), il fine ultimo è chiaro. La gamma C è sempre stata quella budget ma ora sta alzando sempre più il tiro (basti pensare ai recenti C67 4G e C67 5G) e manca una famiglia di dispositivi basilari.

Crediti: Geekbench

A riprova di ciò ecco fare capolino anche i primi benchmark di Realme Note 50: il telefono è apparso su Geekbench con la sigla RMX3834. Il chipset che troviamo a bordo è una soluzione Unisoc T612 (fino a 1,82 GHz), accompagnata da 6 GB di RAM. Lato software è presente Android 13, sotto forma di Realme UI. Il dato importante ci arriva dal SoC: si tratta dello stesso visto con Realme C53, lanciato lo scorso giugno anche in Italia. Quindi, molto probabilmente, la serie Note raccoglierà gli entry level mentre la serie C vedrà protagonisti modelli di fascia media.

Il resto delle specifiche del prossimo budget phone comprenderebbero (secondo i leak) uno schermo LCD con notch a goccia da 6,67″ HD+, una dual camera da 13 + 0.8 MP, un modulo selfie da 5 MP, una batteria da 4.890 mAh con ricarica da 10W, 64 GB di storage ed un prezzo inferiore ai 100€ al cambio attuale.

