Anche YouTube e Spotify snobbano Apple Vision Pro: niente supporto al lancio

Apple Vision Pro sarà tra le mani degli utenti tra poche settimane, ma chi credeva di potersi godere tutti i contenuti multimediali in modo totalmente immersivo riceverà quasi sicuramente una doccia fredda. Con l’annuncio delle app e delle piattaforme di streaming che supporteranno ufficialmente il nuovo visore di Apple, a far più rumore sono state sicuramente le assenze che giorno dopo giorno diventano sempre di più.

Apple Vision Pro non trova il favore delle app di streaming più popolari

Dopo aver visto come Netflix si sia defilata invitando gli utenti ad utilizzare il browser, anche YouTube e Spotify sembrerebbe essere decisi a snobbare il nuovo visore per la realtà mista di Apple. Un portavoce della compagnia guidata da Google, ha infatti dichiarato che “Gli utenti potranno guardare YouTube tramite Safari su Vision Pro“, escludendo la possibilità che arrivi un’app ufficiale.

Un po’ diversa la situazione di Spotify, che ha deciso di non confermare o smentire i rumor che vorrebbero la celebre app di streaming musicale interessata addirittura a bloccare l’utilizzo della versione per iPad su Apple Vision Pro. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, Spotify non vorrebbe creare un’app ufficiale per il visore, invitando anch’essa gli utenti ad utilizzare la versione web.

Lo streaming multimediale, quindi, al lancio del nuovo visore di Apple non sarà nelle migliori delle condizioni. Non ci resta quindi che sperare che la situazione possa migliorare quando Vision Pro arriverà anche nel resto del mondo.

