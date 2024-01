Il levapelucchi Xiaomi costa solo 5€: un gadget economico ma utilissimo!

Continua la parata di accessori del produttore cinese, stavolta con una soluzione lanciata tramite la solita piattaforma di crowdfunding del brand. Si tratta di un prodotto “storico” che torna ciclicamente in promo (in offerta lampo o con codice sconto) e che fa sempre piacere rivedere, vista la sua utilità: il levapelucchi Xiaomi MIJIA (MQXJQ01KL) è disponibile a prezzo stracciato, un’occasione da cogliere al volo!

Il levapelucchi Xiaomi MIJIA (MQXJQ01KL) torna in offerta: l’occasione arriva da AliExpress

Il levapelucchi Xiaomi (MQXJQ01KL) arriva con il marchio MIJIA, ossia la divisione del brand che si occupa dei prodotti dedicati alla casa. Questo particolare gadget è una soluzione utilissima per eliminare i fastidiosi pelucchi che si formano sui capi, senza rovinarli. Il dispositivo monta una batteria ricaricabile da 1.300 mAh, in grado di fornire un’autonomia fino a 90 minuti. Inoltre i pelucchi vengono sia tagliati che aspirati: i residui sono raccolti in un vano interno, facilmente rimovibile.

La migliore occasione del momento dedicata al levapelucchi Xiaomi MIJIA (MQXJQ01KL) arriva da AliExpress: il gadget è in offerta lampo a soli 5,5€, con spedizione a 1,9€ oppure gratis effettuando un ordine di almeno 10€. Si tratta di una cifra davvero appetibile, per un prodotto che sicuramente risulterà utilissimo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

