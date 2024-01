Successo clamoroso per l’AI di Rabbit: il modello r1 è già sold-out!

Presentato in questi giorni al CES 2024 di Las Vegas, Rabbit r1 è diventato in poche ore l’oggetto del desiderio di tutti gli appassionati di tecnologia e smartphone. Il dispositivo che promette di controllare lo smartphone o il PC a cui è collegato tramite l’intelligenza artificiale è andato letteralmente a ruba finendo sold-out in poco meno di 24 ore, con le spedizioni che sono slittate in avanti di diversi mesi.

10.000 unità vendute in sole 24 ore: tutti vogliono un Rabbit r1

Crediti: Rabbit

Rabbid ha annunciato su Twitter/X di aver venduto ben 10.000 unità del modello r1 nel primo giorno di apertura dei pre-ordini, terminando tutti i dispositivi a disposizione per il periodo di consegna early-access. Chi vorrà accaparrarsi questo rivoluzionario companion con intelligenza artificiale adesso dovrebbe poter aspettare almeno fino a maggio, mentre chi è riuscito ad effettuare il pre-ordine potrà riceverlo entro il mese di marzo.

“Quando abbiamo iniziato a costruire r1, ci siamo detti che saremmo stati contenti se saremmo riusciti a vendere almeno 500 unità nel primo gioco. In 24 ore, abbiamo già realizzato un 20x su quella cifra!” hanno dichiarato gli sviluppatori con un post sui social, ribandendo però che è comunque ancora possibile ordinare un Rabbit r1 attraverso il sito ufficiale al prezzo di 199$, ricevendolo con il “batch 2” delle spedizioni.

Adesso non resta che vedere cosa è effettivamente in grado di fare questo dispositivo: sulla carta sembra davvero rivoluzionario, ma sarà davvero così? Lo scopriremo soltanto quando le prime unità arriveranno a chi è riuscito a pre-ordinarne uno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le