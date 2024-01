Rabbit r1 è un rivoluzionario dispositivo AI che interagisce con lo smartphone

Il boom dell’intelligenza artificiale ha portato compagnie e sviluppatori a proporre le proprie AI sottoforma di applicazioni per PC e smartphone, tenendole comunque confinate all’interno di una sandbox espandibile solo (in alcuni casi) con delle estensioni studiate ad-hoc. Rabbit, tuttavia, ha deciso di percorrere una strada diversa è ha realizzato un dispositivo in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per interfacciarsi con tutte le proprie app preferite direttamente sullo smartphone.

Un incredibile dispositivo in grado di controllare le app sullo smartphone: ecco Rabbit r1

In occasione del CES 2024, è stato ufficialmente svelato Rabbit r1, il primo dispositivo dotato di intelligenza artificiale con cui è possibile creare operazioni semplici o complesse per interfacciarsi in modo tutto nuovo con le app installate sul proprio smartphone. Il dispositivo utilizza l’inedito Rabbit OS ed un nuovo LAM (Large Action Model) che permette di replicare il processo di interazione con le applicazioni.

Per esempio, è possibile utilizzare Rabbit r1 per automatizzare il processo di riproduzione della musica sulle app multimediali, per creare nuovi post sui social oppure per inviare messaggi a determinati contatti. Basterà semplicemente comunicare le nostre intenzioni al dispositivo e l’AI creerà un set di interazioni che porteranno a termine il compito direttamente sullo smartphone oppure sul PC collegato. Il tutto avverrà tramite dei task chiamati “rabbits” che si interfacceranno con i vari servizi tramite le API ufficiali.

Il dispositivo offre un design quadrato tascabile con un display da 2.88″, un pulsante pust-to-talk per le comunicazioni vocali, una rotellina per navigare all’interno dei menu di Rabbit OS e una fotocamere in grado di ruotare a 360°. Sotto la scocca troviamo invece un chipset MediaTek Helio P35 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La connettività, d’altro canto, è riservata allo slot SIM che permette di avere connessione ad internet ovunque ci si trovi.

Rabbit r1 è disponibile da oggi in pre-ordine negli Stati Uniti tramite il sito ufficiale della compagnia al prezzo di 199$. Le prime spedizioni sembrerebbero essere previste per la fine del mese di marzo 2024, mentre non sappiamo ancora se Rabbit abbia intenzione o meno di portare il dispositivo anche sul territorio europeo.

