vivo Pad 3 avrà un display enorme e la ricarica di un fulmine

Aggiornamento 10/01: un noto insider cinese ha svelato nuovi dettagli sulle specifiche del prossimo tablet di vivo. Trovate le ultime novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il prossimo vivo Pad 3 potrebbe avere specifiche di tutto rispetto: le indiscrezioni sul futuro tablet della compagnia cinese sono ancora scarne, ma lasciano intravedere uno dei dispositivi più potenti ed interessanti sul mercato. Peccato che bisognerà pazientare ancora un po’ di tempo, dato che al momento da parte della compagnia asiatica tutto tace.

vivo Pad 3 avrà specifiche da vero top di gamma, secondo un leak

Crediti: vivo

Il 2023 è stato un anno prolifico per vivo, sia in termini di smartphone che per quanto riguarda il segmento dei tablet. L’azienda ha lanciato vivo Pad 2 ad aprile, seguito da Pad Air ad ottobre: un modello premium e uno più economico, ma in entrambi i casi si tratta di terminali parecchio interessanti. Un insider cinese ha acceso i riflettori sul futuro della serie e sul prossimo vivo Pad 3: il tablet dovrebbe alzare ulteriormente il tiro ed offrire specifiche da top di gamma con il Dimensity 9300.

L’ultimo chipset di MediaTek sta facendo parlare di sé per le sue performance superiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 (come si evince anche dai benchmark ufficiali). Il SoC Dimensity è realizzato a 4 nm e composto da una CPU con 1 x Cortex-X4 a 3.25 GHz + 3 x Cortex-X4 a 2,85 GHz + 4 x Cortex-A720 a 2,0 GHz. Presente all’appello la nuova GPU Immortalis-G720 e il supporto a memorie di tipo LPDDR5T e UFS 4.0. Il processore ha già debuttato a bordo della serie vivo X100, proprio di recente. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, dalla Cina arrivano ulteriori indiscrezioni.

vivo Pad 3 dovrebbe avere un display di grandi dimensioni, ossia un’unità LCD da 13″ (contro i 12,1″ del predecessore) con risoluzione 3K. A quanto pare il nuovo modello andrà a rivaleggiare con Xiaomi Pad 6 Max (14″), Honor MagicPad 13 (13″) e Huawei MatePad Pro 13.2 (13,2″). Non conosciamo ancora la capienza della batteria, ma stando alle ultime novità ci sarebbe una soluzione con il supporto alla ricarica rapida da 80W. L’attuale Pad 2, ricordiamo, offre un’unità da 10.000 mAh con ricarica da 44W.

Al momento non è dato di sapere quando uscirà il nuovo vivo Pad 3: ricordiamo che nel corso della prima metà dell’anno dovrebbe debuttare vivo X100 Pro+ (o X100 Ultra) e il lancio del top di gamma potrebbe essere un buon momento per presentare anche un tablet nuovo di zecca. Oltre al tablet di nuova generazione, l’azienda sarebbe al lavoro anche su un modello da 8,8″: dovrebbe trattarsi di iQOO Pad Air, già avvistato in una recente certificazione.

